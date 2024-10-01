شركة "Metaplanet" اليابانية تستثمر المزيد في البيتكوين وتشتري بما قيمته 6.9 مليون دولار أعلنت شركة “Metaplanet Inc” اليابانية عن استحواذها على 108 بيتكوين إضافية بقيمة 6.9 مليون دولار، لترتفع حيازاتها الإجمالية إلى 506.7 بيتكوين بقيمة 32.2 مليون دولار. تمت عملية الشراء بمتوسط سعر 64,168 دولار لكل بيتكوين، مما ساهم في ارتفاع سهم الشركة بنسبة 2.12%. بدأت “Metaplanet” استراتيجيتها لشراء البيتكوين في مايو، حيث قامت بعدة عمليات استحواذ لتعزيز احتياطاتها المالية. كما حصلت على قرض بقيمة 6.8 مليون دولار لدعم هذه الاستراتيجية، وسط مخاوف اقتصادية من التضخم. في إطار توسعها، دخلت الشركة في شراكة مع “SBI Holdings” لتحسين البنية التحتية لتداول البيتكوين وتخطط لجمع 299.7 مليون ين لشراء المزيد. اقرأ أيضا: تطبيق “WalletConnect” المزيف يسرق 70 ألف دولار من 150 ضحية عبر متجر التطبيقات “قوقل” صناديق الاستثمار في الايثيريوم تكسر سلسلة الخسائر بتدفقات قدرها 87 مليون دولار: التفاصيل هنا



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