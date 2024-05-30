شركة Bitget تعلن عن اكتتاب العملة الرقمية BWB عبر منصتها Launchpad

أعلنت شركة Bitget الرائدة عالميا في مجال تبادل العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكشين والويب 3 عن إطلاق العملة الرقمية BWB الخاص بمحفظة Bitget Wallet عبر منصة Launchpad الخاصة بها.

سيتم توزيع العملة الرقمية BWB في الفترة ما بين 1 و6 يونيو، وسيتم إدراجها في منصة Bitget للتداول الفوري على الساعة 20:00 (GMT+8) يوم 6 يونيو 2024.

تتيح منصة Bitget Launchpad للمستخدمين المشاركة في تمويل المشاريع الواعدة والناشئة من خلال تقديم العملات الرقمية في المقابل.

تُعتبر Bitget Wallet أكثر من مجرد محفظة، فهي نظام بيئي لامركزي متكامل وبوابة للمستخدمين إلى الويب 3.

ووفقا لخريطة الطريق لعام 2024، كشفت “Bitget Wallet” عن إطلاق “Bitget Onchain Layer”، وهو مشروع يهدف إلى تطوير بنية تحتية لامركزية لنظام Bitget البيئي.

تلعب العملة الرقمية BWB دور حاسم في طبقة “Bitget Onchain”، حيث يتم تشغيلها بفضل صندوق بيئي بقيمة 10 مليون دولار مخصص لدعم وتنمية المشاريع المبنية على هذه الطبقة.

يتكامل النظام مع الموارد اللامركزية لتسهيل الوصول إلى خدمات Web3 المالية المختلفة من خلال تطبيق “Bitget Wallet”.

توفر العملة الرقمية BWB مزايا واسعة النطاق داخل نظام Bitget البيئي، بما في ذلك الحوكمة المجتمعية والمشاركة في عمليات صنع القرار، بالإضافة إلى الحصول على مكافآت محتملة عن طريق المشاركة.

ستكون BWB أيضا جزء لا يتجزأ من دفع رسوم الغاز عبر شبكات بلوكشين متعددة مع الإصدار المستقبلي لمحفظة Account Abstraction (AA)، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى أحداث Launchpad وLaunchpool وAirdrop الخاصة بـ Bitget Wallet.

يمكن للمستخدمين أيضا الحصول على الايردروب من المشاريع المبنية على طبقة “Bitget Onchain”، مما يوفر قيمة مستمرة لحاملي العملة الرقمية.

خلال فترة التزام BWB على Bitget Launchpad، يمكن للمستخدمين الالتزام وقفل العملة الرقمية الخاصة بمنصة Bitget للمشاركة في عملية البيع.

سيتم الإعلان عن سعر مقايضة BGB بعد انتهاء فترة حساب الاحتفاظ، وسيتم تخصيص عملات BWB لكل مستخدم بناء على BGB الملتزم به.

صرح “ألفين كان”، مدير العمليات في “Bitget Wallet”:

تقييم قيمة عملة BWB سيكون بمنظور أوسع يتجاوز مجرد محفظة الويب 3. وأوضح أن طبقة Bitget Onchain تمثل نظام بيئي مفتوح ومبني بشكل تعاوني، وأن عملة BWB ستكون محور هذا النظام اللامركزي.

في مارس 2023، استثمرت Bitget مبلغ إضافي قدره 30 مليون دولار في Bitget Wallet، مما أتاح تحديث شامل للعلامة التجارية.

وتضمن خريطة الطريق لعام 2024 تطوير طبقة Bitget Onchain لتعزيز دور المنصة كنواة مستقبلية لنظام Bitget البيئي بأكمله.

حول Bitget:

تأسست Bitget في عام 2018، وهي منصة رائدة عالميا في مجال تبادل العملات المشفرة والويب 3.

تخدم المنصة أكثر من 25 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة ومنطقة، وتلتزم بمساعدة المستخدمين على التداول بشكل أكثر ذكاء من خلال ميزة نسخ التداول الرائدة وحلول التداول الأخرى.

تُعرف Bitget Wallet سابقا باسم BitKeep، وهي محفظة كريبتو متعددة الشبكات تقدم مجموعة شاملة من حلول الويب 3، بما في ذلك وظائف المحفظة والمبادلة وسوق NFT ومتصفح DApp والمزيد.

تلهم Bitget الأفراد لتبني العملات المشفرة من خلال التعاون مع شركاء موثوقين، مثل لاعب كرة القدم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” والمنظم الرسمي لأحداث الرياضات الإلكترونية PGL.

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