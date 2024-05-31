وضع السوق: توقف سعر البيتكوين تحت مستوى 70 ألف دولار وعودة عملة PEPE للصعود

شهد سعر البيتكوين تقلبات ملحوظة خلال 24 ساعة الماضية، حيث انخفض إلى 67,100 دولار ثم ارتفع السعر لاحقا ليقترب من حاجز 70,000 دولار قبل أن يتوقف دون القدرة على اختراق هذا المستوى المهم.

حققت العملات الرقمية البديلة مكاسب طفيفة، بينما استأنفت عملة PEPE مسارها الصعودي بارتفاع يومي بنسبة 9٪.

تقلبات سعر البيتكوين:

بعد عطلة نهاية أسبوع هادئة استقر فيها سعر البيتكوين عند حوالي 69,000 دولار، بدأت العملة بداية أسبوع العمل الحالي بإيجابية كبيرة.

وصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له في عدة أيام بأكثر من 70,500 دولار في غضون ساعات.

بعدها فشل في الحفاظ على هذا الاتجاه، وبدأت عملة البيتكوين تفقد قيمتها بسرعة في الأيام التالية.

بل وخسرت العملة المشفرة أكثر من 3000 دولار بعد يوم واحد فقط.

شهد سعر البيتكوين يوم الأربعاء والخميس مزيدا من التقلبات، مما دفع البيتكوين للهبوط مرة أخرى إلى 67,100 دولار قبل أن يرتفع إلى ذروة يومية تتجاوز 69,500 دولار.

على الرغم من هذا الارتفاع، لم تتمكن البيتكوين من تجاوز حاجز 70 ألف دولار وعادت إلى حوالي 68 ألف دولار حتى الآن.

تبلغ القيمة السوقية أقل من 1.35 تريليون دولار، لكن هيمنتها على سوق العملات البديلة تزيد عن 50%.

ارتفاع العملة الرقمية PEPE:

تصدرت العملة الميم الثالثة الأكبر على الإطلاق Pepe، عناوين الأخبار على موقعنا بيتكوين العرب بشكل متكرر في الأيام القليلة الماضية وذلك بعد أن رسمت أعلى مستوياتها على الإطلاق.

تعتبر العملات الرقمية البديلة ذات القيمة السوقية الأكبر أقل تقلبا بكثير.

ارتفعت أسعار عملة الايثيريوم وعملة بينانس وسولانا والريبل وDogecoin وToncoin بنحو 0.5% إلى 1%.

استعادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بعض المكاسب على نطاق يومي، لكنها لا تزال أقل من 2.7 تريليون دولار.

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