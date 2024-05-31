عملة “JENNER” تثير الفوضى بين المتداولين والمتتبعين لعملات الميم!

شهد هذا العام ازدهار في إطلاق العملات المشفرة خاصة ذات طابع الميم، حيث ارتبط العديد منها بعلاقات مشبوهة.

تسلط بيانات Lookonchain الضوء على المخاطر التي تواجه المتداولين في مجال العملات الرقمية، خاصة تلك المدعومة من قبل المشاهير.

أحدث مثال على ذلك هو عملة JENNER للممثلة الأمريكية “كايتلين جينر”، والتي أُطلقت على بلوكشين سولانا.

على الرغم من التشكيك في شرعية هذه العملة الرقمية ذات طابع الميم، استمر بعض المتداولين في شراء وتداول JENNER.

أحد هؤلاء المتداولين، الذي حقق سابقا أرباح هائلة عن طريق تحويل 2620 SOL إلى 21,159 SOL (بقيمة تقارب 3.7 مليون دولار) في غضون خمسة أيام عبر تداول عملة BOME، تكبد خسائر كبيرة مع JENNER.

استثمر المتداول 1208 SOL في JENNER، لكنه تمكن من استرداد 423 SOL فقط، مما أدى إلى خسارة قدرها 785 SOL، أي ما يعادل حوالي 133.4 ألف دولار، في يوم واحد فقط، وفقا لأحدث تغريدة من Lookonchain.

في البداية، تجاهل المشاركون في السوق منشور “جينر” حول العملة الرقمية JENNER، خوفا من أن يكون حسابها مخترق، خاصة مع حدوث حوادث مماثلة تتعلق بحسابات المشاهير التي تروج للعملات الرقمية بشكل خاطئ.

عادةً ما يتم الكشف عن مثل هذه الاختراقات بسرعة ومعالجتها من قبل فرق الأمن.

لكن استمر حساب “جينر” في الترويج للعملة بعد ساعات من إطلاقها، مما أثار مزيد من الشكوك.

لاحقا، أوضحت “جينر” في تغريدة أن حسابها لم يتعرض للاختراق.

وفي تغريدة لاحقة، وعدت “جينر” بالتبرع لحملة الرئيس السابق “دونالد ترامب” من العائدات إذا وصلت القيمة السوقية للعملة إلى 50 مليون دولار.

كما دافعت عن العملة المشفرة، وأطلقت عليها اسم “ULTRA MAGA”.

يبدو أن الضجيج حول العملات الميم لا يزال بعيد عن التلاشي، لكن انتشارها السريع أثار قلق العديد من الخبراء.

يعتقد هؤلاء الخبراء أن هذه العملات الرقمية ذات طابع الميم تضر بالصناعة وتعيق جهود الفرق التي تعمل على تطوير منتجات مشروعة.

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