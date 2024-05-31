القيمة السوقية للعملات المستقرة تصل إلى 161 مليار دولار وهو أعلى مستوى لها في عامين!

في مايو 2024، شهد النظام البيئي للعملات المستقرة انتعاش ملحوظ، حيث بلغت القيمة السوقية لهذه العملات 161 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 0.63٪ منذ بداية الشهر.

وفقا لتقرير “CCData”، يمثل هذا أعلى مستوى منذ أبريل 2022، بعد ثمانية أشهر متتالية من النمو.

هيمنة التيثر على سوق العملات المستقرة:

رغم انتعاش سوق العملات الرقمية المستقرة، تراجعت هيمنة التيثر بشكل طفيف من 7٪ في مارس إلى 6.07٪ هذا الشهر.

يُعزى هذا الانخفاض إلى تعافي أسعار العملات الرقمية المشفرة بعد الموافقة غير المتوقعة على صندوق ETF الايثيريوم في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، في 23 مايو، وصلت أحجام تداول العملات الرقمية المستقرة في منصات التداول المركزية إلى مستوى منخفض بلغ 829 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن نشاط التداول في المنصات المركزية كان منخفض تاريخي بعد حدث إنقسام البيتكوين في أبريل.

بلغت القيمة السوقية للتيثر (USDT) مستوى قياسي عند 111 مليار دولار اعتبارا من 29 مايو، مما عزز هيمنتها في سوق العملات الرقمية المستقرة بنسبة 69.3٪.

من بين أفضل عشر عملات مستقرة، ارتفعت القيمة السوقية لعملة Athena USDe للشهر الخامس على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 11.6٪ لتصل إلى 2.61 مليار دولار.

يُعزى هذا الارتفاع إلى استخدامها المتزايد كضمان للتداول الدائم على منصة Bybit.

هذا وارتفعت القيمة السوقية لـ USDC التابعة لشركة Circle للشهر السادس على التوالي، لتصل إلى 32.6 مليار دولار في مايو.

يتزامن هذا الارتفاع مع زيادة الطلب، حيث سجلت أزواج USDC حجم تداول شهري قياسي في مارس، وارتفعت حصتها في السوق من حيث حجم التداول للشهر الثاني إلى 8.27٪.

استفادت USDC من نشاط التداول المتزايد عبر الشبكات مثل Base وسولانا، حيث ارتفعت نسبة عرض USDC على هذه الشبكات إلى 9.29٪ على Base و7.78٪ على Solana.

العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC):

ذكر التقرير أن مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قانون يحظر على الاحتياطي الفيدرالي إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، بينما تم تأجيل البرنامج التجريبي للعملة الرقمية DREX في البرازيل إلى عام 2025 بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

كما أن اعتماد نيجيريا لـ e-Naira CBDC لا يزال ضعيف، مع زيادة طفيفة فقط في المعاملات منذ إطلاقها في أكتوبر 2021.

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