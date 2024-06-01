عملة PEPE تخالف سرب قائمة العملات الرقمية الكبيرة!

تشهد العملة المشفرة (PEPE) تألق فريد بين أكبر 20 عملة رقمية، حيث تعد الوحيدة التي تسجل ارتفاع في ظل تراجع السوق، وفقا لبيانات CoinMarketCap.

ارتفعت عملة (PEPE) بنسبة 6%، مما يجعلها تتميز في بحر من الانخفاضات.

تجاوزت العملة الميم قيمة اللايت كوين (LTC) لتصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 6 مليار دولار.

أداء العملات الرقمية الأخرى:

في المقابل، تعتبر Shiba Inu (SHIB) واحدة من أكبر العملات التي شهدت تراجع ضمن قائمة العشرين الأكبر.

حيث انخفضت بنسبة 4% خلال 24 ساعة الماضية، مما أدى إلى خروجها من قائمة العشر الأوائل، لتصبح أقل من عملة (TON) وكاردانو (ADA).

وبالمثل، انخفضت عملة (DOGE) بنسبة 3% رغم نشاط الشراء القوي من قبل الحيتان.

أما عملة (NEAR) فقد كانت الأسوأ أداء بين أفضل 20 عملة، حيث انخفضت بأكثر من 4%.

وفقا لبيانات “IntoTheBlock”، فإن 96% من حاملي PEPE يحققون أرباح، مما يجعلها الرهان الأكثر ربحية بين العملات ذات طابع الميم.

في 27 مايو، وصلت PEPE إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 0.00001717 دولار، ولكنها انخفضت بأكثر من 12% منذ ذلك الحين.

ومنذ دخولها قائمة أفضل 100 عملة لأول مرة في مايو 2023، أصبحت PEPE ثالث أكبر عملة ميم بقيمة سوقية تجاوزت 6.3 مليار دولار.

في الوقت نفسه، يراهن مجتمع العملة على ما إذا كانت PEPE ستتمكن من تجاوز عملة Dogwift التي تعمل على بلوكشين سولانا للوصول إلى قيمة سوقية تبلغ قيمة 10 مليار دولار أولا.

يتابع المستثمرون والمحللون بحذر أداء عملة PEPE وسط هذه المنافسة الشديدة في قطاع عملات الميم.

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