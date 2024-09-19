شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع ملحوظ فى أسعار العملات الرقمية بعد خفض الفيدرالي الأمريكى لأسعار الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس، ارتفاعا ملحوظا عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس؛ ما يشير لبداية دورة تخفيف جديدة.

وصعد سعر البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 2.9% ليصل إلى 61,98.5 دولار بعد إعلان المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة ورغم تجاوزه حاجز 62 ألف دولار لفترة قصيرة إلا أن المكاسب كانت محدودة بسبب نظرة أقل تيسيرا من بنك الفيدرالي الأمريكي.



وتعكس هذه الزيادة في البيتكوين تفاؤلا عاما في الأسواق تجاه خفض الفائدة، الذي يعد الأول منذ مارس عام 2020 ومع ذلك، كانت هناك مخاوف بشأن مدى هشاشة الاقتصاد الأمريكي، نظرا لأن الخفض جاء عند الحد الأعلى من توقعات السوق.



وسجلت العملة الرقمية الثانية عالميا "الإيثريوم"، ارتفاعا بنسبة 3.9% لتصل إلى 2,412.52 دولار، بينما شهدت عملات مثل إكس آر بي (XRP) وسولانا وكاردانو وبوليجون زيادات تتراوح بين 0.4% و5.7%.. أما بين رموز الميم، فقد ارتفعت عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 3.3%.



وفي تصريحات له بشأن الوضع الاقتصادي الأمريكي، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى أن المخاطر بين التضخم المرتفع وسوق العمل المتباطئ متوازنة حاليا.



وأكد باول عدم نية البنك المركزي الأمريكي خفض الفائدة إلى مستويات منخفضة للغاية، ما يشير إلى توقعات بارتفاع الأسعار في الأجل المتوسط والطويل.



وأعلن الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، في سادس اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح خلال عام 2024 خفض سعر الفائدة 0.5% على الدولار لأول مرة من 4 سنوات ليتماشى مع التوقعات.



وتراجعت سعر الفائدة بعد قرار أمس على الدولار إلى 4.75% و5% من 5.25% و5.5%، بعد تباطؤ معدل التضخم.