شركة التيثر تستثمر 100 مليون دولار في شركة التعدين "Bitdeer"

استحوذت شركة “التيثر”، المُصدرة للعملة الرقمية المستقرة USDT، على حصة كبيرة في مجموعة “Bitdeer Technologies”، وهي شركة تعدين بيتكوين مدرجة في الولايات المتحدة ومملوكة للملياردير الصيني “جيهان وو”.

تتضمن هذه الصفقة استثمار بقيمة 100 مليون دولار، مع خيار شراء أسهم إضافية بقيمة 50 مليون دولار خلال العام المقبل.

دعم توسع عمليات التعدين:

وفقا لبيان صادر عن “Bitdeer” يوم أمس الجمعة، تشمل الاتفاقية طرحا خاصا لـ 18.6 مليون سهم عادي من الفئة “أ”، مما يحقق إجمالي عائدات بقيمة 100 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق بند يمنح شركة التيثر الحق في شراء ما يصل إلى خمسة مليون سهم إضافي بسعر 10 دولار للسهم الواحد.

اكتمل الاكتتاب الخاص يوم الخميس الماضي.

طموح شركة التيثر في تعدين البيتكوين:

يمثل هذا الاستثمار خطوة استراتيجية لشركة التيثر نحو تعزيز وجودها في مجال تعدين البيتكوين.

بدأت الشركة في بناء منشآت التعدين الخاصة بها في أوروغواي وباراغواي والسلفادور العام الماضي، وتخطط لاستثمار نصف مليار دولار خلال ستة أشهر في هذا المسعى.

تعتبر “Bitdeer”، التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، من بين أكبر شركات تعدين العملات المشفرة العامة المدرجة في الولايات المتحدة، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 670 مليون دولار.

رغم انخفاض قيمة أسهمها بنسبة تزيد عن 40% هذا العام، شهدت أسهم “Bitdeer” زيادة بنسبة 6.5% لتصل إلى 6.20 دولار بعد الإعلان عن الاستثمار.

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