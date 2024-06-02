مايكل سايلور يعلق على انخفاض البيتكوين دون مستوى 68000 دولار

نشر “مايكل سايلور”، المؤسس المشارك لشركة “MicroStrategy” وأحد أبرز المدافعين عن البيتكوين، تغريدة تعبر عن ثقته في أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، وذلك بعد أن هبط سعر البيتكوين فجأة إلى أقل من 68000 دولار.

تضمنت تغريدة “سايلور” صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر البيتكوين محاطا بالنحل، وعلق عليها بعبارة “البيتكوين عبارة عن سرب من الدبابير السيبرانية”.

تأثير العوامل الاقتصادية:

تأثرت أسعار البيتكوين بعدة عوامل اقتصادية.

سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ارتفاع طفيف بنسبة 0.25٪ في أبريل، بعد تغير سنوي بلغ 2.75٪، وهو أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات.

ورغم أن هذه الأرقام كانت متوقعة من قبل المحللين، إلا أن عملة البيتكوين شهدت انخفاضا بنسبة 2.14٪ في ثلاث شموع حمراء متتالية، حيث انخفض من 68,608 دولار إلى 67,712 دولار.

ومع ذلك، شهدت العملة انتعاش طفيف اليوم، مما دفع سعرها للارتفاع قليلا.

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