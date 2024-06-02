استعادة محفظة عملات مشفرة قديمة تعود لعقد من الزمن واسترداد ما قيمته 3 مليون دولار من البيتكوين

تمكن باحثان في مجال الأمن السيبراني من مساعدة مستخدم مجهول الهوية في استعادة 43.6 عملة بيتكوين (BTC) فقدها منذ 11 عام، حيث تقدر قيمة هذه العملات بحوالي 3 ملايين دولار.

تفاصيل الحادثة:

وفقا لمقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب، قام الباحثان “جو جراند” وصديقه “برونو” بإجراء هندسة عكسية لمولد كلمة المرور الذي استخدمه المستخدم لإنشاء كلمة مرور محفظته.

ورغم صعوبة العملية، نجحا في استعادة الوصول إلى المحفظة واسترداد العملات المفقودة.

أوضح المستخدم، الذي يُدعى “مايكل”، أنه أنشأ المحفظة في عام 2013 واستخدم برنامج RoboForm لإنشاء كلمة المرور الخاصة بها.

وبسبب مخاوفه الأمنية، قرر تخزين كلمة المرور في ملف مشفر بدلا من استخدام RoboForm مباشرة.

قال “مايكل”:

كنت أشعر بجنون العظمة بشأن الأمان في ذلك الوقت.

وأوضح أن قيمة العملات المخزنة كانت تبلغ حوالي 5300 دولار في ذلك الوقت.

ولكن، تعرض الملف المشفر للتلف مما أدى إلى فقدان إمكانية الوصول إلى المحفظة.

تواصل “مايكل” مع “جو جراند” لأول مرة في عام 2022، لكن “جراند” رفض المساعدة.

ومع ذلك، أصر “مايكل” وحاول مرة أخرى في يونيو 2023، مما لفت انتباه “جراند”، وبدأت عملية استرداد الأصول.

اكتشف “جراند” و”برونو” أن برنامج RoboForm كان يحتوي على ثغرة أمنية في مولد الأرقام العشوائية، حيث كان يربط كل كلمة مرور بتاريخ ووقت إنشائها.

رغم إصلاح الثغرة في عام 2015، استغل الباحثان هذا الضعف لاختبار مئات كلمات المرور حتى تمكنا من العثور على الكلمة الصحيحة التي تم إنشاؤها في 15 مايو 2013.

عند اكتشاف كلمة المرور الصحيحة، استعادا الوصول إلى المحفظة وتمكنا من استعادة البيتكوين.

قدم “مايكل” جزءا من الأصول المستردة إلى “جراند” و”برونو” كعربون شكر عندما كانت قيمة البيتكوين حوالي 38000 دولار.

وعندما ارتفعت قيمة البيتكوين إلى 62000 دولار، باع “مايكل” جزءا آخر لنفسه.

حاليا، يحتفظ بـ 30 بيتكوين بقيمة تقدر بحوالي 2 مليون دولار، وينوي الاحتفاظ بها حتى تصل قيمة البيتكوين إلى 100000 دولار.

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