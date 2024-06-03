سعر البيتكوين يصل لمستوى 69 ألف دولار وعملة بينانس تصل لقمتها في 3 أشهر الأخيرة!

في وقت إعداد ونشر هذه المقالة يظهر سوق العملات الرقمية انتعاش واضح بقيادة عملة البيتكوين التي تقترب أكثر من مستوى 70 ألف دولار.

الانتعاش في سعر البيتكوين أثر بشكل إيجابي على أغلب العملات الرقمية البديلة وعلى رأسها ذات القيمة السوقية الأكبر.

حيث برزت عملة BNB من بينانس بشكل واضح مسجلة ارتفاع بنسبة 5% في 24 ساعة الأخيرة لتصل بذلك لمستوى قريب من 630 دولار وهو مستوى لم تصله أو تسجله العملة منذ 3 أشهر.

من جهة أخرى استعادت عملة الايثيريوم مستوى 3800 دولار بعد زيادة بنسبة 1٪.

وتتجلى القفزات المماثلة في السعر لدى كل من عملة SOL وXRP وDOGE وTON وADA وSHIB وAVAX.

تعد عملة بينانس هي الأفضل العملات الرقمية أداء بين العملات البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة.

المزيد من المكاسب تأتي من العملات الرقمية أمثال:

PEPE، وKAS، وWIF.

في حين أن NEAR، وLIINK، وUNI في المنطقة الحمراء.

اكتسبت القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة حوالي 40 مليار دولار بين عشية وضحاها وتبلغ ما يزيد قليلا عن 2.7 تريليون دولار على coingecko.

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