إليكم مقدار العملات المشفرة المفقودة في شهر مايو بسبب عمليات الاختراق

عمليات الاحتيال والاختراق مستمرة في قطاع العملات الرقمية المشفرة وتزداد أحيانا وتقل وتيرتها أحيانا أخرى من شهر لآخر.

وفقا لمنصة “CertiK”خسر قطاع العملات المشفرة 42.6 مليون دولار خسارة محققة في مايو بسبب عمليات الاستغلال والقروض السريعة وعمليات الاحتيال.

على الرغم من هذه النكسات، تم استرداد ما يقرب من 96.2 مليون دولار، ما يوفر بعض التخفيف من الأثر الاقتصادي لعمليات السرقة هذه.

هجمات القروض السريعة تهيمن على خسائر سوق الكريبتو والبلوكشين:

تسببت هجمات القروض السريعة في أكبر الخسائر في قطاع العملات المشفرة، حيث بلغ إجماليها حوالي 20.7 مليون دولار.

وكانت شركة “Sonne Finance” هي الأكثر تضررا، حيث خسرت 20 مليون دولار، تليها شركة TLN Protocol، التي خسرت 746,000 دولار.

واجهت “GPU” و”Saturn Token” أيضا خسائر بلغ مجموعها 32,394 دولار و8343 دولار على التوالي.

كما أثرت برمجيات الاستغلال بشكل كبير على القطاع، حيث تسببت في خسائر بقيمة 19.7 مليون دولار تقريبا.

تكبدت شركة Gala Games أكبر خسارة بقيمة 21.6 مليون دولار، تليها AlexLab بـ 4.3 مليون دولار، وPump Fun بـ 1.9 مليون دولار، وGNUS.ai بـ 1.28 مليون دولار، وOrion بـ 947000 دولار.

عمليات سحب البساط والخروج على الرغم من أنها أقل شيوعا، إلا أنها لا تزال تساهم بحوالي 1.8 مليون دولار في حجم الخسائر.

في مايو 2024، كانت شبكة الايثيريوم وبينانس هي الشبكات الأكثر استهدافا، حيث تمثل مجتمعة 62٪ من إجمالي الخسائر عبر شبكات البلوكشين المستهدفة.

لا تزال عمليات اختراق واستغلال العملات المشفرة تمثل مشكلة مستمرة.

في الآونة الأخيرة، بسبب الاختراق، أعلنت “DMM Bitcoin”، وهي منصة تداول يابانية، عن خسارة 48 مليار ين (305 مليون دولار) من البيتكوين (BTC).

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