منشئ "Dogecoin" ينتقد العملات المشفرة ويصفه بأنه عبارة عن كازينو!

ليس الجميع على وفاق مع سوق الكريبتو وحتما لكل شخص رأيه ونظرته لهذا السوق المثير.

مؤخرا شارك “نيت ألكس” وهو فنان وجامع NFT مشهور، عن رأي نقدي حول الوضع الحالي لسوق العملات الرقمية المشفرة.

وقارنه بالكازينو المزيف، وأشار إلى أن معظم التركيز ينصب على مستثمري التجزئة وكيف يمكن سحبهم للاحتيال عليهم.

هذا الرأي لقى صدى واسع النطاق ولفت انتباه “بيلي ماركوس”، أحد مؤسسي عملة “Dogecoin”، والذي يستخدم الاسم المستعار شيبيتوشي ناكاموتو.

ردد “ماركوس” هذا الشعور، واصفا سوق العملات المشفرة بأنه مكان يتظاهر فيه العديد من الأشخاص بأنهم أكثر ذكاء مما هم عليه بالفعل.

ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من انتقاداته القاسية، لا يزال “نيت أليكس” مستثمر بكثافة في سوق العملات المشفرة، على حد تعبيره.

وذكر أن كل رأسماله السائل تقريبا مرتبط بالعملات المشفرة ويعتقد أن اتجاه السوق سيستمر في الارتفاع، على الأقل خلال الفترة المتبقية من العام.

هذا الرأي المخالف والغير ودي تجاه سوق الكريبتو يتبناه العديد من الأشخاص وهو أمر طبيعي.

ولكل وجهة نظر.

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