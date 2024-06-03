استطلاع: ما نسبته 47% من الناخبين الأمريكيين يريدون العملات المشفرة في محافظهم الاستثمارية

دفعت التوترات الجيوسياسية والتضخم عدد متزايد من الناخبين الأمريكيين إلى التحول إلى البيتكوين، وفقا لاستطلاع حديث أجراه “هاريس بول” للناخبين الأمريكيين المحتملين.

بتمويل من “Grayscale”، مصدر ETF البيتكوين، يكشف الاستطلاع أن واحد من كل ثلاثة ناخبين أمريكيين سيأخذ في الاعتبار موقف المرشح السياسي بشأن العملات الرقمية المشفرة قبل أن يقرر كيفية التصويت.

زيادة اهتمام الناخبين بالعملات المشفرة:

تضمن الاستطلاع ردود من أكثر من 1700 ناخب أمريكي محتمل.

كشفت نتيجة الاستطلاع أن 77% يعتقدون أن المرشحين للرئاسة الأمريكية يجب أن يكون لديهم على الأقل منظور مستنير بشأن العملات الرقمية المشفرة.

ووجد الاستطلاع أن 41% من الناخبين المحتملين يولون اهتمام أكبر للبيتكوين وأصول العملات المشفرة الأخرى بسبب التوترات الجيوسياسية والتضخم وضعف الدولار الأمريكي، بزيادة من النسبة 34% المسجلة في نوفمبر 2023.

بالاضافة إلى ذلك، يتوقع 47% من المشاركين إدراج العملات المشفرة في محافظهم الاستثمارية، ارتفاعا من 40% في العام السابق.

ويظل التضخم هو القضية الأهم بالنسبة للناخبين (28% من الناخبين)، مما يزيد من جاذبية الأصول مثل البيتكوين، التي تتمتع بمعروض شفاف ومحدود.

أدت أحداث مثل الموافقة الفورية على صندوق البيتكوين المتداول في الولايات المتحدة في يناير 2024 وانقسام مكافأة تعدين البيتكوين إلى النصف في أبريل 2024 إلى زيادة اهتمام الناخبين بالاستثمار في البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، حيث أشار 18% و20% من الناخبين، على التوالي، إلى زيادة الاهتمام بالعملات الرقمية المشفرة.

ومن الجدير بالذكر أن 9٪ من الناخبين المتقاعدين أفادوا باهتمام أكبر بالاستثمار في البيتكوين أو الأصول المشفرة بعد الموافقة على ETF البيتكوين.

سلطت منصة “Grayscale” الضوء على أداء البيتكوين القوي في عام 2024، حيث وصل سعر العملة إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في 13 مارس.

وقد أثار هذا تكهنات بأن الانتخابات المقبلة يمكن أن يطلق عليها اسم “انتخابات البيتكوين”.

وكشف الاستطلاع أيضًا أن الناخبين ينظرون بشكل متزايد إلى العملات المشفرة باعتبارها فرصة استثمارية جيدة على المدى الطويل، حيث أيد 23% هذا الرأي مقارنة بـ 19% في نوفمبر 2023.

ويمكن أن تؤدي اللوائح الأكثر وضوح إلى تعزيز جاذبية العملات المشفرة بين الناخبين.

اتخذ “ترامب” المرشح الرئاسي مؤخرا موقف مؤيد للعملات المشفرة.

تشير التقارير إلى أنه سأل “ديفيد بيلي”، الرئيس التنفيذي لمجلة البيتكوين ومساعد العملات المشفرة لحملة “ترامب”، عما إذا كان من الممكن الاستفادة من البيتكوين لحل مشكلة الدين الوطني الأمريكي.

اقرأ أيضا:

إليكم مقدار العملات المشفرة المفقودة في شهر مايو بسبب عمليات الاختراق

سعر البيتكوين يصل لمستوى 69 ألف دولار وعملة بينانس تصل لقمتها في 3 أشهر الأخيرة!