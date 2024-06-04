معاملات البيتكوين تصل لأعلى مستوى سنوي بتحويل ما قيمته أكثر 25 مليار دولار في يوم واحد!

لمعرفة الحجم الحقيقي لاتساع شبكة البيتكوين ومدى الاعتماد عليها في الحياة اليومية فإن الأرقام تقدم صورة واضحة.

مؤخرا تجاوز حجم المعاملات القائمة على شبكة البيتكوين ما قيمته 25 مليار دولار، وهو ما يمثل أعلى مستوى من الرقم المسجل العام الماضي.

على الرغم من صعوبة اختراق سعر البيتكوين لمستوى 70 ألف دولار إلا أن قيمة هذه المعاملات تسلط الضوء على النمو المستمر لشبكة البيتكوين.

تُظهر بيانات “Blockchain.com” أنه تم نقل ما يقرب من 367000 بيتكوين في يوم واحد، وهو أكبر مبلغ منذ 13 يونيو 2022، عندما تم نقل أكثر من 519,000 بيتكوين.

على الرغم من أن كمية البيتكوين التي تم نقلها في 28 مايو كانت أقل من الذروة السابقة، إلا أن سعر أكبر العملات الرقمية في العالم فوق 69000 دولار أدى إلى قيمة إجمالية كبيرة للمعاملات تبلغ 25.5 مليار دولار.

وعلى الرغم من هذه الذروة في قيمة المعاملات، ظل العدد الفعلي للمعاملات نموذجيا إلى حد ما، حيث كان يقترب من 597 ألف معاملة.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن سعر البيتكوين ظل ثابتا عند حوالي 69000 دولار، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى منطقة الطلب التي تتراوح من 66900 دولار إلى 68900 دولار.

يشمل هذا النطاق السعري أكثر من مليوني عنوان جمعت بشكل جماعي مليون بيتكوين، مما يجعله مهما لأن هذا التركيز لنشاط الشراء يوضح مستوى عال من الاهتمام والمشاركة من المتداولين، مما يؤدي إلى إنشاء مستوى دعم رئيسي، وبالتالي تمكين الأصل من الحفاظ على قيمته.

تزايد الاعتماد على صناديق ETF البيتكوين:

فشلت المخاوف المحيطة بتوقف عملة البيتكوين دون مستوى 70,000 دولار في إثارة معنويات المستثمرين، والتي لا تزال صعودية.

كان المحرك الرئيسي هو إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، والتي جذبت استثمارات بالمليارات منذ يناير.

على الرغم من أن التركيز قد تحول نحو صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم، إلا أن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تظل ذات أهمية كبيرة وتحظى بحصة الأسد من التدفقات الاستثمارية الواردة.

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