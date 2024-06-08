مؤسسة TON تعلن عن خطط توسيع نطاق وصول USDT لشبكة TON

أعلنت مؤسسة الشبكة المفتوحة (TON) عن شراكة جديدة مع شركة التيثر تهدف إلى توسيع نطاق وصول مجتمعات العملات المشفرة العالمية إلى عملة USDT المستقرة على شبكة البلوكشين الخاصة بـ TON.

تهدف هذه المبادرة إلى دمج عملة USDT المبنية على بلوكشين TON في أكثر من مئة منصة تداول عملات مشفرة ومعالج دفع، في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة، خلال الأشهر القادمة.

توسع تعاون TON والتيثر:

أفصحت مؤسسة TON، المكرسة لدعم وتطوير شبكة بلوكشين TON، عن خططها لتوسيع نطاق استخدام USDT (العملة المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي والصادرة عن التيثر) على شبكتها.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن هذا التحالف مع التيثر يهدف إلى جعل “USDT on TON” متاحا بشكل واسع وسهل الاستخدام في جميع أنحاء العالم.

تخطط مؤسسة TON لإجراء ما لا يقل عن 100 عملية تكامل حول العالم، حيث بدأت بالفعل في بعض هذه العمليات في أسواق محددة.

يستفيد المستخدمون في مناطق مثل إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية من هذه التكاملات، مع وجود خطط لتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من المناطق قريبا.

منذ إطلاقها، قدمت مؤسسة TON حوافز للمستخدمين لتبني USDT على شبكتها، حيث خصصت ملايين من عملة TON لدعم استخدام والاحتفاظ بـ USDT في محفظة التيليغرام.

ونتيجة لهذه الجهود، نمت القيمة السوقية لعملة USDT على شبكة TON بشكل كبير، حيث وصلت إلى 130 مليون دولار خلال أسبوعين فقط من إطلاقها.

حاليا، يبلغ إجمالي المعروض من USDT على شبكة TON ما يقرب من 400 مليون دولار، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف العرض المسجل في 3 مايو.

مقارنة بين TON وTron:

على الرغم من النمو السريع، لا تزال شبكة TON بعيدة عن أن تكون الشبكة الرئيسية لاحتضان USDT.

تحتل شبكة Tron الصدارة حيث تعد الحامل الرئيسي لعملات USDT مع قيمة معاملات تقارب 59 مليار دولار، وفقا لصفحة الشفافية الخاصة بشركة التيثر.

تسعى مؤسسة TON من خلال شراكتها مع التيثر إلى تعزيز مكانتها في سوق العملات المشفرة وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تبني العملات المستقرة على نطاق واسع، معززة بذلك من دورها كلاعب رئيسي في هذا المجال المتنامي.

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