ما الذي ينتظر البيتكوين هذا الأسبوع؟

شهدت أسواق العملات المشفرة هدوء نسبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، دون استرداد أي خسائر من الانهيار الذي كبد السوق خسائر بقيمة 300 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

سيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع محط أنظار المستثمرين، إذ يعتبر مؤشر رئيسي للتضخم وقد يشير إلى اتجاه التعافي الاقتصادي.

التقويم الاقتصادي من 8 إلى 12 يونيو:

سيدلي “جيروم باول” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بشهادته أمام مجلسي الشيوخ والنواب يومي الثلاثاء والأربعاء، مع التركيز على السياسة النقدية.

أشار “باول” الأسبوع الماضي إلى أنه على الرغم من التقدم في خفض التضخم، إلا أن صناع السياسات ما زالوا حذرين بشأن خفض أسعار الفائدة.

سيصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو يوم الخميس، وهو أحد المؤشرات الرئيسية المستخدمة لقياس التضخم في الولايات المتحدة.

تُظهر البيانات اتجاهات الأسعار المتغيرة ويستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرارات السياسة النقدية.

بينما يوم الجمعة، سيصدر تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو، الذي يقيس تكلفة إنتاج السلع الاستهلاكية.

يؤثر هذا التقرير مباشرة على أسعار التجزئة ويعتبر مقياس للضغوط التضخمية التي يتابعها صناع السياسات.

من المتوقع أيضا صدور مؤشر ثقة المستهلك في “ميشيغان” لشهر يونيو وتوقعات التضخم الاستهلاكي يوم الجمعة.

توفر هذه الاستطلاعات بيانات حول ثقة المستهلك ووجهات النظر طويلة المدى بشأن التضخم.

هذا الأسبوع، إلى جانب التقارير الاقتصادية، ستصدر تقارير أرباح الربع الثاني من بعض البنوك الكبرى في البلاد، مما سيضيف مزيد من الوضوح للوضع الاقتصادي.

أداء البيتكوين:

للأسف، تعرض سوق العملات المشفرة لضغوط بيع نتيجة عمليات استرداد Mt.Gox والحكومة الألمانية.

انخفض إجمالي القيمة السوقية للصناعة بنسبة 3.4٪ صباح يوم الاثنين إلى 2.14 تريليون دولار، مما دفع الأسواق إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر فبراير.

انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 54,320 دولار يوم الأحد قبل أن تتعافى قليلا إلى 57,000 دولار.

على الرغم من ذلك، لا يزال سعر البيتكوين يظهر توجه هبوطي على المدى القصير.

كما هو الحال في معظم شهر يوليو، كانت العملات الرقمية البديلة تتجه نحو الانخفاض، حيث عاد العديد منها إلى أدنى مستوى له في السوق الهابطة.

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