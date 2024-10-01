ما هو خطر استخدام الكريمات متعددة الأغراض على الصحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذرت مجلة "أوكو تست" الألمانية المتخصصة من استخدام الكريمات متعددة الأغراض التي تستخدمها الكثير من النساء للعناية ببشرتهن، دون وعي منهن أنها تحتوي على مكونات ضارة بالصحة خفية تهدد صحتهن.

أوضحت المجلة الألمانية أن بعض أنواع الكريمات تحتوي على مادة البارافين الغنية بهيدروكربونات زيوت معدنية عطرية (MOAH)، والتي ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

كما أشارت إلى وجود حمض الساليسيليك، المستخدم بشكل شائع في علاج حب الشباب وقشرة الرأس، والذي تدور حوله شبهات في أنه قد يؤثر بالسلب على الخصوبة.

ولا تتوقف المخاطر عند هذا الحد، فبعض الكريمات تحتوي على مادة "بولي إيثيلين جلايكول" (PEG) أو مشتقاتها، والتي تزيد من نفاذية الجلد للمواد الضارة، ما يعرض الجسم لخطر امتصاص مواد كيميائية ضارة، بالإضافة إلى ذلك، تم ربط مادة "بوتيل هيدروكسي تولوين" (BHT) بتأثيرات هرمونية.

ما هي الكريمات متعددة الأغراض؟

الكريمات متعددة الأغراض هي منتجات مصممة لتلبية احتياجات متعددة للعناية بالبشرة، حيث يمكن استخدامها للوجه والجسم في الصباح والمساء.

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