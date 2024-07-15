منصة “كراكن” ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم يتعاونان في صفقة رعاية: التفاصيل هنا

أعلنت منصة تداول العملات الرقمية المشفرة، “كراكن”، عن شراكتها مع أحد أنجح فرق كرة القدم الإسبانية، أتلتيكو مدريد.

ستصبح “كراكن” الشريك الرسمي للنادي في مجالات العملات المشفرة وتقنيات الويب 3 اعتبارا من بداية موسم “La Liga” الجديد، المقرر في منتصف أغسطس من هذا العام.

يتوقع أن يسهم هذا التعاون في إنشاء جسر بين صناعة العملات المشفرة وعالم الرياضة، مما يفتح فرص رائعة لعشاق كرة القدم الإسبانية ومستخدمي “كراكن”.

في هذا السياق، صرح “مايور جوبتا”، كبير مسؤولي التسويق في “كراكن”:

نحن فخورون بالشراكة مع نادي كرة قدم متميز، والذي يدرك أيضا أن النجاح يتطلب تركيزا دقيقا على عملياته الخاصة. لقد قضينا ما يقرب من 13 عام لنصبح إحدى منصات تداول العملات المشفرة الأكثر ثقة، ونتطلع إلى التعاون مع نادري أتلتيكو مدريد لتثقيف المزيد من الأشخاص حول الإمكانات الحقيقية والقيمة الحقيقية للعملات المشفرة.

بدوره، وصف “أوسكار مايو”، المدير التنفيذي للإيرادات والعمليات في النادي، شركة “كراكن” بأنها الشريك المثالي الذي يمكن أن يساعد أتلتيكو مدريد في تعزيز جهوده في مجال الابتكار والتكنولوجيا.

وأضاف:

نحن على يقين من أن هذه الشراكة ستضمن تمتع جماهيرنا بتجربة رقمية تمتد إلى ما بعد أيام المباريات في الملعب.

للعلم، فاز نادي أتلتيكو مدريد بـ 33 لقب في تاريخه الممتد لـ 121 عام، مما يجعله رابع أكثر فرق كرة القدم نجاحا في إسبانيا.

أما نادي برشلونة، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 99 لقب، فقد دخل بالفعل في مجال العملات المشفرة من خلال شراكته مع “WhiteBIT” قبل عامين، حيث ستظل “WhiteBIT” الشريك الرسمي لتبادل العملات المشفرة لبرشلونة حتى يونيو 2025.

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