التدفقات المالية تجاه صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين تسجل أرقام قياسية

بعد أسبوع مضطرب من تراجع أسعار العملات الرقمية، عادت العملة للصعود مجددا وتحولت المشاعر للايجابية أكثر خاصة بعد انتهاء مبيعات الحكومة الألمانية للبيتكوين.

هذا ويجد المتحمسون للبيتكوين أمل جديد في ارتفاع الأسعار، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في التدفقات اليومية لصناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF).

أداء مميز لصناديق ETF البيتكوين:

سجلت صناديق ETF البيتكوين تدفقات داخلية تجاوزت 310 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، مما جعل هذا اليوم الأكثر إنتاجية لصناديق ETF البيتكوين المتداولة منذ أوائل يونيو.

وفقا للبيانات المتاحة، جاءت الحصة الأكبر من التدفقات نحو صندوق “iShares Bitcoin Trust” التابع لشركة “BlackRock”، والذي جذب 120 مليون دولار من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

ساهم صندوق “Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund” بمبلغ مثير للإعجاب أيضا قدره 115 مليون دولار، في حين حصل صندوق الاستثمار المتداول في “Bitwise” على 28 مليون دولار.

كما عاد صندوق “Grayscale Bitcoin Trust” إلى الحياة بتدفقات بلغت 23 مليون دولار، في حين سجلت صناديق ETF البيتكوين من “VanEck” و”Invesco” تدفقات مجمعة بقيمة 10 مليون دولار.

على الرغم من الضجة الكبيرة في هذا المجال، فشلت بعض صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في تسجيل أي تدفقات في اليوم الذي يمثل أعلى مستوى لها خلال خمسة أسابيع.

سجلت العروض المقدمة من “WisdomTree” و”Franklin Templeton” و”Hashdex” و”Valkyrie” صفر من التدفقات، مما أثار تكهنات بأن هذه الانتعاشة قد تكون مؤقتة.

في 5 يونيو، سجلت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة تدفقات واردة بقيمة 500 مليون دولار، لكنها لم تستطع استعادة تلك المستويات المرتفعة المسجلة منذ خمسة أسابيع.

صرح “مات هوغان”، مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في “Bitwise”، قائلا:

لم تتم الموافقة حتى الآن على المنتجات المتداولة في البورصة للاستخدام السائد من قبل أكبر منصات إدارة الثروات، بما في ذلك “Morgan Stanley” و”Wells Fargo”. عندما يحدث ذلك – في وقت لاحق من هذا العام على ما أظن – فمن المرجح أن نشهد تدفق بالمليارات مرة أخرى.

جاء أعلى مستوى خلال ثلاثة أسابيع وسط انخفاض أسعار العملات الرقمية حيث تم تداول البيتكوين تحت مستوى 60 ألف دولار، مما أثار مخاوف من سوق هابطة ممتدة.

في الساعات التي أعقبت الارتفاع الكبير في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، استعادت عملة البيتكوين 60 ألف دولار لأول مرة خلال أسبوع، مما أثار توقعات بارتفاعها إلى 100 ألف دولار قبل نهاية عام 2024.

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