ماهي توقعات سعر البيتكوين؟ هل سنشهد ارتفاعات جديدة أم هناك تصحيح آخر ينتظر في الأفق؟

شهدت عملة البيتكوين ارتفاع ملحوظ في الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفع سعرها من أقل من 54,000 دولار في 5 يوليو إلى أكثر من 65,000 دولار في 16 يوليو.

وقد تراجعت قليلا في الساعتين الماضيتين لتبلغ حوالي 63,300 دولار وفقا لبيانات CoinGecko.

يعتقد العديد من المشاركين في الصناعة أن هذا الارتفاع الكبير يمثل نهاية التصحيح الذي بدأ في بداية الشهر، ويتوقع البعض أن تشهد البيتكوين ارتفاعات جديدة في الأشهر المقبلة.

يتوقع المحلل “مايكل فان دي بوب”، تحقيق البيتكوين ارتفاع جديد على الإطلاق في الربع الثالث من عام 2024، بشرط أن يظل فوق مستوى المقاومة الرئيسي البالغ 60 ألف دولار.

أبدى كل من “JAVON MARKS” و”Jelle” تفاؤلهما أيضا.

أشار “JAVON” إلى أن عملة البيتكوين تسجل نمط التباعد الصعودي المنتظم، مما يشير إلى انعكاس في الاتجاه الصعودي.

وأضاف أن هذه قد تكون مجرد البداية للبيتكوين.

يحدث نمط التباعد الصعودي المنتظم عندما يسجل السعر أدنى مستوياته بينما تشكل المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) قيعان أعلى.

يشير هذا المزيج إلى ضعف الزخم الهبوطي واحتمالية حدوث حركة صعودية وشيكة.

من جهته، أشار “Jelle” إلى احتمال تشكيل البيتكوين نمط “الجنود الثلاثة البيض”، وهو نمط شمعداني صعودي يعبر عن انعكاس قوي في الاتجاه.

لكن ورغم التفاؤل، يشير بعض المحللين إلى أن البيتكوين قد لا تكون قد تجاوزت الأزمة بعد.

أشار المحلل “علي مارتينيز” إلى أن مؤشر “TD Sequential” يقدم إشارة بيع على الرسم البياني للأربع ساعات، مما يعني احتمال حدوث تصحيح قصير الأجل.

تستخدم أداة التحليل هذه، التي طورها “توم ديمارك”، لتحديد نقاط التحول المحتملة من خلال الإشارة إلى فترات استنفاد الاتجاه.

يتكون المؤشر من تسع شموع متتالية، ويجب أن يغلق كل منها أعلى من إغلاق الشموع الأربعة السابقة.

وأشار “علي” إلى أن الشمعة الأخيرة لم تستوف هذا الشرط، حيث انخفض سعر البيتكوين من 65,000 دولار إلى 64,000 دولار.

في الوقت الحالي يتداول سعر البيتكوين فوق مستوى 63 ألف دولار بقيمة سوقية تقدر بـ1.24 تريليون دولار وبهيمنة على السوق تقدر بنسبة 51.1%.

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