لماذا يعد تأثير منصة Mt. Gox على سوق الكريبتو مبالغ فيه؟

مع عودة أخبار منصة Mt. Gox للواجهة عاد سوق الكريبتو للتأثر مجددا حيث تؤثر أخبار توزيع وبيع عملات البيتكوين مخاوف نفوس المستثمرين وتبث في قلوبهم الرعب وأن السوق سيهبط بشدة بعد هذه المبيعات.

ليعلق “كي يونغ جو”، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “CryptoQuant”، ويؤكد أن تأثير أخبار منصة “Mt.Gox” على سوق الكريبتو مبالغ فيها.

حيث أشار إلى أن زيادة القيمة السوقية للبيتكوين تفوق نمو القيمة السوقية المحققة، مما يعكس طلب قوي.

حتى إذا تم بيع ما قيمته 3 مليار دولار من Mt.Gox على Kraken، فإنها تشكل نسبة صغيرة من الزيادة المحققة في السوق، وبالتالي يمكن التحكم في السيولة.

كما أوضح أن أكثر من ثلث عملات البيتكوين المستحقة لدائني Mt.Gox قد تم توزيعها بالفعل، مع توقع توزيع باقي الكمية بمرور الوقت.

نقلت منصة Mt.Gox مؤخرا 48,641 بيتكوين إلى منصة تداول العملات الرقمية Kraken، ومن المتوقع أن تستغرق عملية توزيع الأموال من 7 إلى 14 يوم.

وفقا لـ “Arkham Intelligence”، لا تزال محفظة Mt.Gox تحتوي على 90,344 بيتكوين.

بالرغم من الهبوط الطفيف في أسعار البيتكوين إلى 62,500 دولار، فقد استقرت الأسعار بالقرب من مستوى 65,000 دولار في اليومين الماضيين.

كما هو الحال بعد عمليات البيع التي قامت بها الحكومة الألمانية، من المحتمل أن تستوعب الأسواق تأثير بيع Mt.Gox.

لتحقيق مكاسب إضافية، تحتاج البيتكوين لتجاوز مقاومة 66,000 دولار لتأكيد انعكاس الاتجاه.

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