كيفية بيع وشراء العملات المشفرة على تطبيق Bitget P2P

مما لا شك فيه يعتبر بيع وشراء العملات الرقمية عبر P2P من الطرق المجدية والسريعة، فيما يلي كيفية بيع وشراء العملات المشفرة عبر تطبيق Bitget عبر التداول من نظير إلى نظير (P2P) باتباع الخطوات التالية:

الخطوة 1:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في تطبيق Bitget وانقر على [إضافة أموال] في قسم الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك، انقر على [تداول P2P].

قبل التداول في السوق P2P، تأكد من إكمال جميع عمليات التحقق وإضافة طريقة الدفع المفضلة لديك.

الخطوة 2

في سوق P2P، اختر العملة المشفرة التي تريد بيعها من أي تاجر تختاره.

يمكنك تصفية جميع الإعلانات حسب نوع العملة أو نوع العملة الورقية أو طرق الدفع للعثور على المشترين الذين يناسبون متطلباتك.

ثم، أدخل كمية العملات المشفرة التي تريد بيعها وسيحسب النظام تلقائيا مبلغ العملة الورقية وفقا للسعر المحدد من قبل المشتري.

بعد ذلك، انقر على [بيع].

الخطوة 3

الخطوة 4

[أضف طرق الدفع] بناء على تفضيلات المشتري.

ثم انقر على [بيع] وستظهر شاشة منبثقة للتحقق الأمني. أدخل رمز الصندوق وانقر على [تأكيد] لإكمال المعاملة.

الخطوة 5

بعد التأكيد، سيتم توجيهك إلى صفحة تأكيد تحتوي على تفاصيل هذه المعاملة والمبلغ الذي سيدفعه المشتري.

سترى تفاصيل المشتري.

يرجى التحويل إلى طريقة الدفع المفضلة لدى المشتري في غضون المهلة الزمنية المحددة. يمكنك استخدام وظيفة [صندوق الدردشة P2P] للتواصل مع البائع.

بعد تأكيد الدفع، يمكنك النقر على زر [إطلاق] أو [تأكيد] لتحرير العملات المشفرة للمشتري.

ملاحظة هامة: تأكد من استلام دفعتك قبل تحرير العملات المشفرة.

الخطوة 6

لمراجعة [سجل المعاملات] من خلال هذه الصفحة، انقر على زر [عرض الأصول].

بدلا من ذلك، يمكنك عرض [سجل المعاملات] في قسم [الأصول] > [الأموال] > انقر على الأيقونة في الزاوية العلوية اليمنى لعرض [سجل المعاملات].

بهذه الخطوات البسيطة تكون قد أنهيت عملية بيع أو شراء العملة الرقمية بواسطة P2P المقدمة من منصة Bitget.