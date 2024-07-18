منصة تداول العملات الرقمية WazirX توقف عمليات السحب بعد اختراق أحد محافظها الرقمية

أعلنت شركة “Cyvers Alert”، المتخصصة في أمان الويب 3، عن اكتشاف عدة معاملات مشبوهة مرتبطة بمحفظة Safe Multisig الخاصة بـ WazirX على الايثيريوم، حيث تم تحويل 234.9 مليون دولار إلى عنوان جديد.

تم تمويه هذه المعاملات عبر Tornado Cash، وهو بروتوكول لا مركزي يسمح بخلط المعاملات، حيث قام العنوان الجديد بتحويل الأموال بما في ذلك عملة التيثر.

كشف محقق العملات المشفرة ZachXBT على التيليغرام أن العنوان المشتبه به لا يزال يمتلك أكثر من 104 مليون دولار، مع تركز معظمها في العملة الرقمية Shiba Inu.

رد منصة WazirX:

أوقفت WazirX سحب العملات المشفرة والروبية الهندية (INR) مؤقتا وأعلنت على منصة X أنها تحقق في الحادث وستقدم تحديثات لاحقا.

في حادثة سابقة، تعرضت CoinStats لاختراق كبير باستخدام الهندسة الاجتماعية، مما أدى إلى سرقة عملات رقمية مشفرة بقيمة 2 مليون دولار.

وقبلها ببضعة أسابيع تم استهداف خدمة Orbit Bridge التابعة لـ Orbit Chain وسُرق حوالي 82 مليون دولار من العملات المشفرة في هجوم وقع في 31 ديسمبر 2023.

اقرأ أيضا:

كيفية بيع وشراء العملات المشفرة على تطبيق Bitget P2P

مدينة الرياض: عملاق العملات المشفرة النائم في الشرق الأوسط