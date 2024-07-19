بينانس تعلن عن توزيع مجاني للعملة الرقمية BANANA: إليكم تفاصيل الحصول عليها أعلنت بينانس عن إطلاق مشروع جديد على منصة “Binance Airdrops”. المشروع الجديد يسمى “Banana Gun” ورمز عملته الرقمية (BANANA)، وهو الرمز الرقمي للنظام البيئي لـ Banana Gun bot الذي يوفر أدوات تداول متقدمة. سيحصل المستخدمون المؤهلون الذين اشتركوا في منتجات BNB الخاصة بهم في Simple Earn من 23 يونيو 2024 حتى 5 يوليو 2024 على عملات رقمية مجانية (Airdrops). تفاصيل توزيع BANANA: سيبدأ توزيع العملات الرقمية للمؤهلين في غضون خمس ساعات من الإعلان، وسيتم إيداع العملات الرقمية في محافظ المستخدمين قبل ساعة من بدء التداول.

سيبدأ تداول BANANA على بينانس في 20 يوليو 2024، مع أزواج تداول متعددة مثل BANANA/BTC وBANANA/USDT. تفاصيل عرض العملة الرقمية BANANA: إجمالي العرض: 10,000,000 عملة BANANA

العرض المتداول عند الإدراج: 3,220,000 BANANA

المكافآت الموزعة: 800,000 BANANA كيفية المشاركة والحصول على العملة الرقمية BANANA: قم بالاشتراك في منتجات Simple Earn باستخدام عملة BNB الخاصة بك. ستُلتقط لقطات أرصدة المستخدمين بشكل دوري لحساب متوسط ​​الأرصدة. سيتم توزيع مكافآت Airdrops في محافظ Spot خلال 24 ساعة من الإعلان. اقرأ أيضا: هل يصل سعر ETH إلى 4000 دولار الأسبوع المقبل تزامنا مع إطلاق 10 صناديق ETF الايثيريوم؟ منصة تداول العملات الرقمية WazirX توقف عمليات السحب بعد اختراق أحد محافظها الرقمية

كانت هذه تفاصيل خبر بينانس تعلن عن توزيع مجاني للعملة الرقمية BANANA: إليكم تفاصيل الحصول عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.