تفاصيل: تأكيد إطلاق صندوق ETF الايثيريوم الأسبوع المقبل

أكدت بورصة شيكاغو (CBOE) أن خمسة صناديق استثمار متداولة للإيثيريوم (ETF) سيتم إطلاقها بحلول 23 يوليو.

التفاصيل:

أعلنت بورصة CBOE عن تحديث منصتها لإدراج بعض القوائم الجديدة المقرر تنفيذها في 23 يوليو، وتشمل هذه الصناديق صناديق ETF للإيثريوم من شركات كبرى مثل:

Fidelity وInvesco Galaxy وFranklin Templeton وVanEck و21Shares.

يعتبر هذا الإدراج خطوة مهمة للمستثمرين، إذ يعزز ثقتهم في السوق.

في 23 مايو، منحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) موافقتها الأولية على صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم.

لكن كان على مقدمي الطلبات انتظار الموافقة النهائية قبل بدء التداول، مما استدعى تقديم تسجيلات S-1، والنموذج 8-A، بالإضافة إلى تعديلات S-1. تضمنت معظم هذه التسجيلات رسوم الإدارة الخاصة بكل صندوق ETF.

هذا وحددت Franklin Templeton رسومها عند 0.19%، وBitwise عند 0.20%، بينما بلغت رسوم BlackRock 0.25%.

وأعلنت VanEck عن التنازل عن رسومها حتى عام 2025 أو حتى تصل أصولها إلى 1.5 مليار دولار.

هذا التنازل عن الرسوم يعطي ميزة تنافسية في السوق، حيث يفضل المستثمرون العروض ذات التكلفة الأقل.

بالمقابل، تواجه Grayscale تحديات كبيرة برسوم إدارة تبلغ 2.5%.

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