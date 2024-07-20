تسجيل انخفاض في حجم تداول العملات المشفرة للشهر الثالث على التوالي: التفاصيل هنا

انخفض حجم التداول في منصات التداول المركزية بنسبة 21.8% في يونيو، مما يمثل الشهر الثالث على التوالي من تراجع نشاط التداول منذ مارس، وفقا لتقرير “CCData” الصادر في 17 يوليو.

بلغ حجم التداول الفوري والمشتقات المجمعة عبر هذه المنصات 4.2 تريليون دولار، مقارنة بالذروة التي بلغت 9 تريليون دولار في مارس.

العوامل المؤثرة وراء التراجع:

أشار التقرير إلى عدة عوامل رئيسية تساهم في هذا الانخفاض، بما في ذلك التراجع الملحوظ في الاهتمام المفتوح ببورصات المشتقات.

في يونيو، انخفض الاستثمار المباشر في بورصات المشتقات بنسبة 9.67% ليصل إلى 47.11 مليار دولار.

استمر هذا الاتجاه حتى يوليو، حيث شهدت كوين بيس انخفاض كبير في الفائدة المفتوحة بنسبة 52.1٪ لتصل إلى 18.2 مليون دولار.

يُعزى هذا الانخفاض إلى سلسلة من عمليات التصفية الناجمة عن انخفاض أسعار العملات المشفرة خلال يونيو وحتى يوليو.

وأشار المحللون إلى ضغوط البيع الناتجة عن سداد Mt Gox ومبيعات البيتكوين من قبل الحكومة الألمانية.

هذا وشهدت سوق العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية (CME) انخفاض ملحوظ بعد الأداء القوي في مايو، حيث انخفض حجم التداول بنسبة 11.5% ليصل إلى 103 مليار دولار في يونيو.

يعكس هذا الانخفاض تراجع الاهتمام بالعقود الآجلة للعملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم، حيث انخفض حجم تداول العقود الآجلة للبيتكوين بنسبة 11.5%، بينما انخفضت العقود الآجلة للإيثريوم بنسبة 15.8%.

تزامنا مع كل ما سبق ذكره، تسببت الموافقة على صناديق ETF الفورية للايثيريوم في مايو في ارتفاع نشاط التداول، الذي تراجع في يونيو.

على مدى الأشهر الستة الماضية، زادت منصة التداول Bybit التي تتخذ من دبي مقرا لها حصتها في السوق بنسبة 2.01% إلى 8%. وبالمثل، شهدت شركتا BitGet وHTX ومقرهما سنغافورة مكاسب بنسبة 1.74% و1.43% على التوالي.

في المقابل، انخفضت حصة بينانس السوقية من 40.4% في يوليو 2023 إلى 31.2% في يونيو 2024، وهو ما يمثل انخفاض بنسبة 9.16%.

كما انخفض حجم تداول خيارات بيتكوين بنسبة 28.2% ليصل إلى 1.50 مليار دولار، بينما شهدت خيارات الإيثيريوم انخفاض أكبر بنسبة 58.0% ليصل إلى 408 مليون دولار.

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