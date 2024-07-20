هل وصلت عملة البيتكوين إلى القاع؟ وهل هو وقت الصعود الأن؟

منذ نهاية الأسبوع الماضي، شهدت عملة البيتكوين ارتفاع ملحوظ في سعرها، مما يشير إلى احتمال وصولها إلى أدنى مستوياتها.

ارتفعت العملة المشفرة إلى 67,000 دولار، مع تذبذبها حول 66,000 دولار حاليا.

يأتي هذا الانتعاش بعد مدة قصيرة من تسجيل حاملي البيتكوين لأكبر خسائرهم في عام 2024.

أفاد محللو “CryptoQuant” أن البيانات على الشبكة تُظهر زخم إيجابي على المدى القريب للبيتكوين، إلا أن هذا الزخم قد لا يكون مستدام نظرا لضعف نمو سيولة العملة المستقرة والطلب على البيتكوين.

مؤشرات الوصول إلى القاع:

حددت “CryptoQuant” خسائر بقيمة 2.5 مليار دولار لحاملي البيتكوين في يومين فقط الأسبوع الماضي، قبل الانتعاش الحالي.

هذا الانخفاض الكبير قد يشير إلى استسلام البائعين، وهو ما يرتبط عادة بوصول الأسعار إلى القاع.

كما شهد السوق انخفاض في ضغوط البيع من الكيانات الكبيرة مثل الحكومة الألمانية ومنصة “Mt.Gox”، حيث انتهت الأولى من بيع عملات البيتكوين الخاص بها وبدأت الأخيرة في توزيع ممتلكاتها على الدائنين.

وصلت هوامش الربح غير المحققة لمتداولي البيتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ انهيار منصة “FTX” في نوفمبر 2022، مما يعزز احتمال وصول الأسعار إلى القاع.

بلغ هذا الرقم -17% الأسبوع الماضي وهو حاليا عند -5.7%.

تشير مؤشرات التقييم إلى زخم إيجابي مع احتمال استمرار الأسعار في الارتفاع، حيث ارتد مؤشر الربح والخسارة الخاص بـ “CryptoQuant” من متوسطه المتحرك لمدة 365 يوم، مما يشير إلى احتمال العثور على قاع محلي.

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