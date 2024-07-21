جديد قضية الريبل: محادثات حول إمكانية التسوية مع هيئة SEC – هل هذه نقطة التحول المرتقبة؟

شهد سعر عملة الريبل ارتفاع بنسبة 12% في 7 أيام الأخيرة، حيث تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع خبر إعادة جدولة اجتماع هيئة الأوراق المالية والبورصات من 18 يوليو إلى 25 يوليو.

أدى الإشعار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى تأجيج التكهنات حول إمكانية التوصل إلى تسوية في قضية الريبل.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع مايلي:

تأسيس وتسوية الإجراءات الإدارية.

حل المطالبات القضائية.

المسائل الأخرى المتعلقة بالفحوصات وإجراءات التنفيذ.

وفقا لقانون “Sunshine Act”، يتعين على هيئة الأوراق المالية والبورصات تقديم إشعار مسبق بالاجتماعات وجدول الأعمال العام.

ولا يتطلب القانون الإفصاح عن قائمة الحضور، مما يثير تكهنات بإمكانية تضمين محادثات التسوية مع الريبل.

هذا الأسبوع، تجنب “براد غارلينغهاوس”، الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، الإجابة عن سؤال حول محادثات التسوية، قائلا إنه لا يستطيع مناقشتها الأن.

التسوية وتأثيرها على مشروع الريبل وعملة XRP:

في حال التوصل إلى تسوية، ستتفق هيئة الأوراق المالية والبورصات والريبل على العقوبة التي يجب أن تدفعها الأخيرة مقابل انتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية.

في يوليو 2023، قضت القاضية “أناليسا توريس” بأن الريبل انتهكت قوانين الأوراق المالية ببيع XRP غير المسجل للمستثمرين المؤسسات، ومن المتوقع صدور حكم قضائي قريب بشأن التعويضات.

إذا تمت التسوية، لن تتمكن هيئة الأوراق المالية والبورصات من استئناف أحكام المحكمة، بما في ذلك الحكم الصادر في يوليو 2023 الذي قضى بأن المبيعات الآلية لـ XRP لا تفي بالشرط الثالث من اختبار Howey.

قد يمثل هذا سابقة للقضايا المستقبلية المتعلقة بالعملات المشفرة، مما يعتبر انتصارا كبير لشركة الريبل وسوق الأصول الرقمية الأمريكية.

في يونيو 2024، أشار القاضي الرئيسي في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد بينانس إلى حكم المبيعات الآلية لـ XRP، ورفض اتهامات الهيئة ضد بينانس المتعلقة بالمبيعات الثانوية لـ BNB كأوراق مالية بموجب اختبار Howey.

وأكدت القاضية “إيمي بيرمان جاكسون” على نهج المحكمة في قضية الريبل.

من الممكن أن تؤدي التسوية إلى زيادة الطلب على XRP ودعم الاتجاه نحو سعر 1.00 دولار.

في 13 يوليو 2023، ارتفعت قيمة XRP إلى 0.9327 دولار نتيجة لأحكام المحكمة، لكن التهديد باستئناف الهيئة أدى إلى انخفاضها إلى أقل من 0.50 دولار في أغسطس 2023.

يتعين على المستثمرين البقاء متيقظين لأن قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد الريبل تعد حاسمة بالنسبة لاتجاهات سعر العملة الرقمية XRP.

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