ارتفاع عمليات سحب عملات ETH من منصات التداول: مالسبب وراء ذلك؟

وفقا للبيانات المستندة إلى منصة “Glassnode” فقد تم تسجيل زيادة كبيرة في عمليات سحب الايثيريوم (ETH) من منصات التداول.

يمكن أن تكون عمليات السحب هذه مدفوعة بهوس المستثمرين بصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الفورية والتي ستحل وتدخل السوق ابتداء من يوم 23 يوليو.

أوضح “ليون وايدمان”، محلل العملات المشفرة في منصة BTC-ECHO، أن هذا الاتجاه يعكس اهتمام كبير من قبل مستثمري الايثيريوم (ETH)، حيث يقوم هؤلاء المستثمرون بسحب أصولهم من منصات التداول، وهو ما يعتبر عادة مؤشر صعودي قوي.

ووفقا للبيانات المنشورة فإن مستثمري الايثيريوم (ETH) سحبوا ما يعادل 126 مليون دولار من منصات التداول في غضون سبعة أيام فقط.

وقد شارك “ليون وايدمان” هذه المعلومات مع متابعيه على منصة X.

بدأ هذا الاتجاه في مارس 2024، لكنه شهد تسارع ملحوظ في الربع الثالث من عام 2024.

تم تسجيل قمة لاحتياطي منصات التداول بعد أن وصلت عملة الايثيريوم (ETH) إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات فوق 4000 دولار.

عادة ما يتم تفسير عمليات السحب المتزايدة من منصات التداول على أنها مؤشر على ثقة المستثمرين.

ومع تزايد الضجة حول صناديق الاستثمار المتداولة الفورية، يتوقع “وايدمان” ارتفاع كبير في سعر الايثيريوم، مشيرا إلى أن الارتفاع القادم قد يكون قريبا.

تتداول عملة الايثيريوم (ETH) حاليا بسعر 3500 دولار، مع ارتفاع بنسبة 1% خلال 24 ساعة الماضية، مع انخفاض حجم التداول بنسبة 15% حيث وصل إلى 13.3 مليار دولار.

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