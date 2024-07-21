شركة Kraken توسع خدمات الحفظ المؤسساتي للعملات الرقمية في المملكة المتحدة وأستراليا

أعلن قسم Kraken Institutional، المتخصص في تقديم الخدمات للمستثمرين المؤسسات، عن التوسع الدولي لخدمات الحفظ الخاصة به في المملكة المتحدة وأستراليا، وذلك بعد الإطلاق الأولي لهذه الخدمات في وقت سابق من هذا العام.

ابتداء من 18 يوليو، سيتمكن العملاء المؤسسات في المملكة المتحدة وأستراليا من استخدام خدمات Kraken Custody لتخزين وإدارة ونقل العملات الرقمية بأمان.

صرح “تيم أوجيلفي”، رئيس شركة “Kraken”، أن كلا السوقين في المنطقتين يتمتعان بمشهد مؤسساتي قوي للعملات الرقمية، مما يجعل هذه المناطق الوجهات المثلى للتوسع.

ستُقدم خدمات Kraken Custody من خلال Kraken Financial، وهو بنك أمريكي مرخص.

ستضمن هذه الخدمة أن الأصول المالية محفوظة بشكل منفصل عن منصة التداول وتتيح عمليات السحب في أي وقت.

حاليا، تدعم الخدمة عملات البيتكوين (BTC) والايثيريوم (ETH) وUSDC، مع خطط لإضافة عملات رقمية أخرى لاحقا خلال هذا العام.

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