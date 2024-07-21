اعتقال ثلاثة أشخاص في هونغ كونغ بتهمة الاحتيال على رجل أعمال بقيمة 400 ألف دولار من العملات المشفرة

ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة الاحتيال على رجل أعمال بمبلغ 3.11 مليون دولار هونغ كونغ، ما يعادل حوالي 399,000 دولار، من العملات الرقمية المشفرة.

تم تنفيذ الاحتيال باستخدام ثلاث حزم من الأوراق النقدية المزيفة بقيمة 1000 دولار هونغ كونغ.

التفاصيل:

وفقا لصحيفة “South China Morning Post”، عُرض على رجل الأعمال البالغ من العمر 44 عام ثلاث حزم تحتوي على ما يبدو أنها أوراق نقدية بقيمة 1000 دولار هونغ كونغ.

تمت الصفقة في موقع على “Nathan Road”، حيث تم إقناعه بتحويل 3.11 مليون دولار هونج كونج من عملة USDT المستقرة من التيثر إلى محفظة رقمية معينة.

أوضح أحد المطلعين أنه باستثناء ورقتين نقديتين حقيقيتين في كل حزمة، كانت باقي الأوراق النقدية مزيفة.

عندما طلب رجل الأعمال فحص الأوراق النقدية، رفض المتهمان ذلك، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا تعليمات من طرف مديرهم صاحب العملية.

عندها بدأ الرجل يشك في الأمر وأبلغ الشرطة فور حدوث العملية.

لتدخل الشرطة بسرعة وتقبض على المتهمان وهما رجل يبلغ من العمر 24 عام وامرأة تبلغ من العمر 42 عام.

بالإضافة إلى هذين الشخصين، اعتقلت الشرطة شخص ثالث بعد اكتشاف الأوراق النقدية المزيفة في المكتب.

ووجهت لهم تهمة الحصول على ممتلكات عن طريق الخداع وحيازة أوراق نقدية مزورة.

خلال مداهمة مكتب في منطقة مونج كوك، صادرت الشرطة 10,978 ورقة نقدية مزيفة بقيمة 1000 دولار هونغ كونغ.

في بيتكوين العرب دوما ما ننصح بتجنب التبادل بمثل هذه الطريقة واللجوء إلى طرق أكثر أمانا وموثوقية مثلما توفره قناتنا بيتكوين العرب على التيليغرام.

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