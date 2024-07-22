ارتفاع سعر البيتكوين ووصوله إلى أعلى مستوى له خلال 6 أسابيع

شهد سعر البيتكوين رد فعل إيجابي عقب قرار الرئيس “جو بايدن” الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، ما دفع سعر البيتكوين إلى ذروة لم يشهدها منذ عدة أسابيع، حيث تجاوز السعر مستوى 68,000 دولار.

كانت العملات الرقمية البديلة أيضا في حالة تقلب شديد بعد هذا الإعلان.

بالعودة والحديث عن سعر البيتكوين فقد مر سعر العملة بفترات من التقلبات الشديدة في الأسابيع القليلة الماضية، ولم تكن الأيام العشرة الأخيرة استثناء.

ارتفع سعر البيتكوين من 58,000 دولار إلى 65,000 دولار في غضون أيام بعد محاولة الاغتيال الفاشلة ضد المرشح الرئاسي الداعم للعملات المشفرة “دونالد ترامب”، قبل أن تفقد 3,000 دولار يوم الثلاثاء الماضي.

عاد المضاربون على الارتفاع إلى السوق مرة أخرى، مما دفع السعر إلى 66,000 دولار، لكن تم إيقافهم وانخفض سعر البيتكوين إلى 63,500 دولار في ساعات قليلة يوم الجمعة.

شهد مساء الجمعة وصباح السبت ارتفاع آخر، مما دفع العملة المشفرة إلى حوالي 67,000 دولار.

عندما أنهى الرئيس “جو بايدن” حملته الانتخابية لعام 2024 يوم الأحد، حدثت صدمة أخرى في السوق.

هذه المرة، انخفض سعر عملة البيتكوين بمقدار 2,000 دولار فور ظهور الأخبار، قبل أن ترتفع العملة عدة آلاف لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال ستة أسابيع عند 68,400 دولار (على منصة Bitstamp).

في الوقت الحالي، تتداول عملة البيتكوين بانخفاض كبير، حيث استقرت قيمتها السوقية عند 1.330 تريليون دولار، وزادت هيمنتها على العملات البديلة إلى 51.7% حسب بيانات coingecko.

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