تحليل: توقع تراجع سعر الايثيريوم على الرغم من موافقة هيئة SEC على ETF الايثيريوم

شهدت أسعار عملة الايثيريوم انخفاض بأكثر من 3٪ من أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 3540 دولار في 22 يوليو، لتصل إلى أدنى مستوى عند 3425 دولار خلال جلسة التداول الآسيوية صباح اليوم الثلاثاء.

رغم التعافي الطفيف بعد ذلك، توقع المحلل “Kaleo” أن هناك “احتمال كبير لرؤية نوع من التراجع بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية، متوقعا انخفاض سعر الايثيريوم إلى أقل من 2800 دولار قبل أن يستقر السعر في نطاقه النهائي.

إطلاق صندوق ETF الايثيريوم:

في 22 يوليو، منحت هيئة الأوراق المالية والبورصات موافقتها الرسمية على إدراج عدة صناديق استثمار متداولة في الايثيريوم.

ويقوم مصدرو هذه الصناديق بوضع اللمسات الأخيرة على منتجاتهم قبل بدء التداول في الولايات المتحدة في 23 يوليو.

علق “بيلي لويدتكي”، الرئيس التنفيذي ومؤسس “Intuition”، وهو بروتوكول لمصادقة البيانات يعتمد على الايثيريوم، قائلا:

تمثل الموافقة على صندوق ETH ETF علامة فارقة، حيث تضفي الشرعية على الايثيريوم وتفتح الباب للمستثمرين المؤسسات للمشاركة.

وفي السياق ذاته، أشارت منصة “كوين بيس” إلى أن زيادة استخدام الايثيريوم من خلال مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة سيساهم في تعزيز فائدة الايثيريوم وتطوير النظام البيئي للعملات المشفرة.

كما أشار “إريك بالتشوناس”، كبير محللي صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرغ، أن سباق صناديق ETF قد بدأ بالفعل مع انتقال مستثمري صندوق Grayscale ETHE إلى صندوق “ETH” في 23 يوليو.

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