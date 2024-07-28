بعد أسبوع من إطلاق صناديق ETF الايثيريوم: ما الفرق بينها وبين أداء صناديق ETF البيتكوين؟

شهد الأسبوع الماضي دخول صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الفورية للعملة الرقمية الايثيريوم إلى الأسواق المالية بعد بضعة أشهر من موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

كانت النتائج الفورية مخيبة للآمال، مقارنة بإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في وقت سابق من هذا العام.

مقارنة بين صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم والبيتكوين:

مثلما أسلفنا الذكر في منصة بيتكوين العرب جمعت صناديق الاستثمار المتداولة للإيثيريوم 106 مليون دولار من التدفقات الصافية في يومها الأول.

ورغم عمليات السحب الكبيرة من صندوق Grayscale (ETHE) التي بلغت حوالي 500 مليون دولار، إلا أن التدفقات نحو الصناديق الأخرى، مثل ETHA وETHW، ساهمت في تخفيف الأثر السلبي.

إلا أن الأيام الثلاثة التالية شهدت تغيرا في الاتجاه، حيث تحولت التدفقات إلى السحب اليومي بقيمة 133.3 مليون دولار في 24 يوليو، و152.4 مليون دولار في 25 يوليو، و162.7 مليون دولار في 26 يوليو.

هذا الاتجاه المقلق أدى إلى زيادة التدفقات الخارجة، حيث فقد صندوق Grayscale (ETHE) وحده 326.9 مليون دولار، و346.2 مليون دولار، و356.3 مليون دولار بشكل متتالي.

على الرغم من الطلب المتزايد على بعض المنتجات الأخرى مثل ETHA التابع لشركة BlackRock وFETH التابع لشركة Fidelity، لم تتمكن هذه الصناديق من تعويض عمليات السحب الكبيرة من صندوق ETHE.

وبذلك، تظهر الأرقام بعد الأيام الأربعة الأولى من التداول سحب مبلغ إجمالي قدره 341.8 مليون دولار من صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم.

على النقيض من ذلك، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين تدفقات أكبر بكثير في أيامها الأربعة الأولى، حيث بلغت 650 مليون دولار في اليوم الأول، و203 ملايين دولار في اليوم الثاني، و453.8 مليون دولار في اليوم الرابع.

وشهد اليوم الثالث فقط تدفقات خارجية بقيمة 52.7 مليون دولار، ليصل إجمالي التدفقات الصافية إلى ما يقرب من 1.260 مليار دولار خلال أربعة أيام فقط، مما يبرز الفارق الكبير مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة لإيثريوم.

التأثير على أداء الأسعار:

بالرغم من الفارق الواضح في الطلب بين أكبر عملتين مشفرتين، فإن أداء أسعار العملتين الرقميتين كان غير متوقع.

فمع دخول أكثر من 1.250 مليار دولار إلى نظام البيتكوين البيئي، كان من المتوقع أن يرتفع سعر البيتكوين، إلا أنه ارتفع من 45000 دولار إلى 49000 دولار قبل أن ينخفض إلى 41300 دولار بحلول اليوم الرابع من بدء تداول ETF البيتكوين.

بالمقابل، بدأت عملة الايثيريوم بانخفاض الأسعار من 3500 دولار إلى 3000 دولار نتيجة التدفقات الخارجة، لكنها ارتدت لتقترب حاليا من 3300 دولار.

على الرغم من التدفقات الخارجية الكبيرة، انخفضت عملة الايثيريوم بنسبة 6.5% فقط، مقارنة بانخفاض البيتكوين بنسبة 16% بالرغم من نجاح صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة به في الأيام الأولى.

هذه النتائج تبرز الفرق بين أداء صناديق الاستثمار المتداولة لكل من الايثيريوم والبيتكوين، وتشير إلى أن السوق لا يزال غير مستقر بالنسبة للأصول الرقمية.

اقرأ أيضا:

كاردانو تقترب من تنفيذ ترقية “Chang”: التفاصيل هنا

شركة “فرانكلين تمبلتون” و”SBI” تتعاونان لإطلاق صندوق ETF البيتكوين في اليابان

