اختراق شبكة Casper وإدارة المشروع تتدخل وتوقف جميع المعاملات

تعرضت شبكة Casper للاختراق، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية بالتعاون مع جمعية Casper وCasperLabs ومدققي الشبكة.

تم تعليق استخدام الشبكة لتجنب أي أضرار إضافية وضمان أمان الحسابات.

التفاصيل:

تم اكتشاف الاختراق من قبل فريق Casper Network، مما أدى إلى إغلاق مؤقت لعدة أجزاء من النظام.

أوقف المدققون المعاملات عند الكتلة 3,329,418، متوقفين عن قبول أي معاملات جديدة، بما في ذلك التحويلات وسك العملات والتوقيعات التحصيصية.

أكدت القنوات الرسمية لشبكة Casper أن الاختراق تحت السيطرة ويتم التحقيق فيه بفاعلية.

كما أكدت ذات القنوات أنه سيتم تقديم تفاصيل كاملة حول الاختراق بمجرد الانتهاء من التحقيق.

كما وعدت المجموعة بنشر تقرير شامل بعد انتهاء التحقيق، بالإضافة إلى إجراء أي تغييرات ضرورية على كود الشبكة، مع توفيرها على مستودع GitHub الخاص بـ Casper.

على الرغم من الاختراق، تأثر عدد قليل جدا من الحسابات الرئيسية فقط.

ولا تزال طبيعة الهجوم ومدى الضرر قيد التقييم.

ومع ذلك، اتخذت شبكة Casper جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تأثر الحسابات الأخرى بالأنشطة الضارة.

يستمر تداول عملة CSPR، العملة المشفرة الخاصة بالشبكة، في منصات التداول على الرغم من توقف أنشطة البلوكشين.

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان السيولة والاستمرارية لحاملي العملة أثناء معالجة المشاكل الأمنية.

وجدير بالذكر أن سعر العملة الرقمية CSPR تراجعت أسبوعيا من مستوى 0.022 دولار إلى مستواها الحالي عند 0.019 دولار.

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