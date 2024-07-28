الملياردير “مايكل سايلور” يقدم توقعاته بشأن أسعار البيتكوين (BTC) مستقبلا

في تغريدة حديثة، قدم “مايكل سايلور”، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة “MicroStrategy”، توقعات جريئة بشأن سعر البيتكوين (BTC) مستقبلا.

أخبر “سايلور” أن 13 مليون دولار هي القيمة المتوقعة للبيتكوين.

وأرفق “سايلور” تغريدته برسم بياني يتضمن توقعات لأسعار البيتكوين على مدى 21 عام، حيث يقارن بين السعر الحالي لعام 2024 والتقديرات المستقبلية لعام 2045.

وفقا للصورة البيانية، ومع السعر الحالي للبيتكوين المقدر بـ 65,000 دولار والقيمة السوقية البالغة 1.3 تريليون دولار، من المتوقع أن يصل سعر السيناريو الأساسي للبيتكوين إلى 13 مليون دولار في عام 2045.

تتضمن التوقعات سيناريو هبوطي بأن يصل سعر البيتكوين لقيمة 3 مليون دولار فقط وسيناريو صعودي يصل إلى 49 مليون دولار.

وفي سيناريو الهبوط، من المتوقع أن تصل القيمة السوقية للبيتكوين إلى 68 تريليون دولار، وفي السيناريو الأساسي إلى 280 تريليون دولار، بينما في حالة الصعود قد تصل القيمة الاجمالية إلى 1,030 تريليون دولار.

تصريحات سايلور في مؤتمر البيتكوين:

في مؤتمر البيتكوين الأخير، قدم سايلور بيانات مثيرة لدعم توقعاته بأن البيتكوين، بصفته رأسمال رقمي، قد يصل إلى 13 مليون دولار لكل عملة بحلول عام 2045 مع تطور التبني.

وبدأ “سايلور”، وهو من أشد المؤمنين ببيتكوين، في شراء العملة في عام 2020 كوسيلة للتحوط من التضخم وكبديل نقدي.

حاليا، تعتبر شركة “MicroStrategy” واحدة من أكبر الشركات العامة المالكة للبيتكوين في العالم.

حتى 20 يونيو، كانت الشركة تمتلك 226,331 بيتكوين تم شراؤها بتكلفة إجمالية تقارب 8.33 مليار دولار، بمتوسط سعر 36,798 دولار للبيتكوين الواحد.

هذا وأثارت شركة إدارة الأصول “VanEck” دهشة مجتمع العملات المشفرة بتنبؤاتها لسعر البيتكوين.

توقعت VanEck أن يصل سعر البيتكوين إلى 2.9 مليون دولار بحلول عام 2050 إذا تم تجاوز العقبات الرئيسية.

كما توقعت الشركة أن تشكل البيتكوين 10% من التجارة الدولية و5% من التجارة المحلية بحلول عام 2050، وأن تحتفظ بها البنوك المركزية كأصل احتياطي.

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