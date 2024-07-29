الإنتربول يصدر نشرة حمراء بشأن محتال بالعملات المشفرة في هونغ كونغ: التفاصيل هنا

أصبح “Wong Ching-kit”، أحد مواطني “هونغ كونغ” ومحتال بالعملات المشفرة، هدفا للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لدوره المشتبه به في العديد من القضايا الجنائية، بما في ذلك عملية احتيال بالعملات المشفرة تجاوزت قيمتها 3 مليون دولار هونغ كونغ (384,310 دولار).

تفاصيل النشرة الحمراء:

وفقا لتقرير صادر عن صحيفة “South China Morning Post”، أصدر الإنتربول نشرة حمراء ضد “Ching-kit”، ونبهت الشرطة السلطات القانونية العالمية بأنه مطلوب بتهمة احتيال واحدة وتهمتين بالسرقة في هونغ كونغ.

“Ching-kit”، المعروف أيضا بلقب “Coin Young Master”، لديه سجل طويل من الانتهاكات القانونية في هونغ كونغ.

وجدير بالذكر أنه وُلد باسم “كوان تسز-كيت”، لكنه غير اسمه بعد إدانته بالسرقة في عام 2012 والحكم عليه بالسجن لمدة 160 ساعة في خدمة المجتمع بينما كان يعمل كمدرب للسباحة.

قبل ست سنوات، نفذ Ching-kit حيلة تضمنت رمي أكثر من 6000 دولار هونغ كونغ (768 دولار) من سطح أحد المنازل في منطقة شام شوي بو.

ألقت الشرطة القبض عليه للاشتباه في سلوك غير منظم في الأماكن العامة، وأُفرج عنه بكفالة.

بعد أيام من الحادث، تبرع بمبلغ 92 ألف دولار هونغ كونغ (11785 دولار) لمطعم محلي لتقديم أكثر من 3800 وجبة للسكان المحرومين.

كل هذه الحركات لجذب الانتباه له.

حاليا يخضع “Ching-kit” للتحقيق في العديد من القضايا الجنائية من قبل مكتب الجرائم التجارية التابع لشرطة هونغ كونغ.

طلبت الشرطة المحلية مساعدة الإنتربول في العثور على شريكه السابق، “موك تسون تينغ”، البالغ من العمر 26 عام، والمطلوب في تهمتين تتعلقان بغسل الأموال.

اقرأ أيضا:

شركة “بلاك روك” تصدر تحذير بشأن العملات الرقمية المشفرة: إليكم مفاده!

منصة “WazirX” تواجه تحديات مالية بعد الهجوم الأخير: التفاصيل هنا

