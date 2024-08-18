هل ستحافظ عملة البيتكوين على مستوى 60 ألف دولار؟

في ختام أسبوع هادئ نسبيا، شهد سوق الكريبتو تقدم طفيف، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية ما يقرب من 2.2 تريليون دولار، مع تسجيل معظم العملات الرقمية البديلة لمكاسب صغيرة.

سعر البيتكوين فوق مستوى 60 ألف دولار

يستمر سعر البيتكوين في محاولة التماسك حول مستوى 60 ألف دولار، مع توقعات بعض المحللين بأن العملة الرقمية قد تشهد ارتفاع جديد يتجاوز هذا المستوى الهام قريبا.

خلال الساعات 24 الماضية، حاولت البيتكوين كسر حاجز 60 ألف دولار، إلا أن المشترين لم يتمكنوا من الحفاظ على السعر فوق هذا المستوى.

وصلت العملة المشفرة إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم عند حوالي 60,200 دولار قبل أن تتراجع إلى 59,600 دولار.

رغم هذه التحركات، تمكنت البيتكوين من تحقيق مكاسب طفيفة بنسبة 0.7٪ خلال 24 ساعة الماضية، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 2.7٪ على مدار الأسبوع.

كما لوحظ تراجع في حجم التداول الإجمالي خلال اليوم، وهو أمر متوقع نظرا لأنه يوم الأحد.

هذا التراجع أدى أيضا إلى انخفاض نسبي في حجم التصفية في سوق المشتقات، حيث تم تصفية ما يقرب من 50 مليون دولار من المراكز الطويلة والقصيرة، مع تحمل المتداولين المكشوفين النصيب الأكبر من الخسائر.

ارتفاع شعبية عملات الميم على شبكة ترون:

في سياق آخر، شهدت العملات الرقمية ذات طابع الميم على شبكة ترون زيادة ملحوظة في شعبيتها وقيمتها، وذلك بعد إعلان مؤسس ترون عن إطلاق منصة “SunPump”، وهي منصة مخصصة لدعم تطوير وإطلاق العملات الرقمية بسهولة.

منذ إطلاقها، بدأت منصة “SunPump” في تحقيق أحجام تداول كبيرة ورسوم تداول مرتفعة، مما أثار تساؤلات حول إمكانية إعادة النشاط للعملات الرقمية ذات طابع الميم التي شهدناها سابقا على شبكة سولانا.

وفيما يتعلق بسوق العملات البديلة، فقد أظهرت غالبية العملات مكاسب هامشية خلال الساعات 24 الماضية، حيث اكتسى السوق باللون الأخضر.

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