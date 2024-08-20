عملة البيتكوين تصل إلى أعلى مستوى لها خلال 6 أيام وتختبر مستوى 61 ألف دولار

شهدت عملة البيتكوين ارتفاع ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، حيث تجاوزت حاجز 61 ألف دولار للمرة الأولى خلال ستة أيام، بينما حققت عملة الريبل ارتفاع بنسبة 6٪ خلال اليوم.

ارتفع سعر البيتكوين بشكل مفاجئ خلال الساعات الماضية من حوالي 58,000 دولار ليصل إلى أعلى مستوى أسبوعي له عند 61,000 دولار، قبل أن يتراجع قليلا بعد ذلك.

كما حققت العملات الرقمية البديلة ارتفاع ملحوظ هي الأخرى، حيث ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لهذه العملات بأكثر من 60 مليار دولار منذ يوم أمس.

سعر البيتكوين يتجاوز حاجز 60 ألف دولار

في نهاية الأسبوع الماضي، شهدت عملة البيتكوين تراجع كبير في قيمتها حيث انخفضت إلى ما يزيد قليلا عن 56,000 دولار.

إلا أن المتداولين المتفائلين تدخلوا بسرعة لمنع المزيد من الانخفاضات.

مع بداية عطلة نهاية الأسبوع، استعادت البيتكوين بعض خسائرها واستقرت في نطاق ضيق بين 59,000 و60,000 دولار.

ومع بداية أسبوع العمل الجديد، شهدت العملة الرقمية تقلبات جديدة، حيث انخفضت من مستوى 60,000 دولار إلى حوالي 58,000 دولار.

ومع ذلك، ارتدت العملة بقوة صباح يوم الثلاثاء، حيث ارتفعت بأكثر من ثلاثة آلاف دولار لتصل إلى 61,000 دولار، وهي المرة الأولى التي تصل فيها إلى هذا المستوى منذ يوم الأربعاء الماضي.

رغم فقدانها بعض الزخم والتداول حاليا تحت هذا المستوى، إلا أن البيتكوين لا تزال مرتفعة بنسبة 3.5٪ خلال اليوم.

تجاوزت القيمة السوقية للبيتكوين مجددا حاجز 1.2 تريليون دولار، في حين ارتفعت هيمنتها على السوق مقارنة بالعملات البديلة إلى نحو 54٪.

أداء قوي للعملات البديلة

اتجهت معظم العملات الرقمية البديلة نحو الارتفاع على مدار 12 ساعة الماضية، حيث كانت عملة BNB من بين العملات التي حققت مكاسب بارزة، بزيادة 6٪ في قيمتها، مما دفع سعرها إلى أكثر من 565 دولار.

كما ارتفع سعر عملة الريبل بنسبة مماثلة ليصل إلى ما يزيد عن 0.6 دولار.

بشكل عام، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية بنحو 60 مليار دولار منذ يوم أمس، لتتجاوز الآن 2.22 تريليون دولار.

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