ارتفاع سعر TRX بنسبة 12% وعملة البيتكوين تقاوم للارتفاع فوق مستوى 60 ألف دولار

بعد محاولة لم تدم طويلا للبقاء فوق مستوى 60 ألف دولار، تراجع سعر البيتكوين مرة أخرى إلى ما دون هذا الحد يوم أمس، واستمر سعر العملة في الانخفاض منذ ذلك الحين.

هذا وتأثرت معظم العملات الرقمية البديلة بانخفاض سعر البيتكوين حيث سجلت العملة خسائر يومية، على عكس عملة TRX التي شهدت ارتفاع كبير، لتتجاوز حاجز 0.16 دولار.

عقب التصحيح الكبير الذي شهدته عملة البيتكوين يوم الخميس الماضي، والذي أدى إلى انخفاض البيتكوين إلى أدنى مستوى لها خلال عدة أيام عند 56,200 دولار، بدأت العملة في التعافي التدريجي.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، استقر سعر العملة في نطاق ضيق يتراوح بين 59,000 و60,000 دولار، مما يعكس استقرار نسبي في الأسعار.

ومع بداية الأسبوع، تعرضت البيتكوين لضغوط أدت إلى تراجعها إلى مستوى 58,000 دولار، إلا أن عمليات الشراء الكثيفة أعادت دفع السعر إلى الأعلى بسرعة، حيث سجلت العملة ارتفاع بأكثر من 3,000 دولار لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال 6 أيام عند 61,400 دولار.

ومع ذلك، لم تتمكن البيتكوين من الحفاظ على هذا الارتفاع، وعادت للتراجع إلى أقل من 59,000 دولار، وذلك بالتزامن مع تقارير تشير إلى بدء منصة Mt Gox بإجراء المزيد من عمليات تحويل البيتكوين.

على الرغم من حدوث بعض التعافي الطفيف منذ ذلك الوقت، إلا أن البيتكوين لا تزال منخفضة بنسبة 2٪ خلال اليوم، وتتداول تحت مستوى 60 ألف دولار.

هذا وانخفضت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 1.175 تريليون دولار، كما تراجعت هيمنتها على سوق العملات الرقمية إلى 53.5٪.

أداء العملات الرقمية البديلة:

تراجعت معظم العملات الرقمية البديلة متأثرة بانخفاض البيتكوين.

انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 2.5٪، ليتداول حاليا عند ما يقل قليلا عن 2600 دولار.

كما سجلت العملات الرقمية الأخرى مثل سولانا (SOL) والريبل (XRP) خسائر مماثلة، في حين تراجعت عملات BNB وDOGE وBCH ضمن المنطقة الحمراء أيضا.

من ناحية أخرى، شهدت عملة ترون (TRX) اتجاهًا معاكسًا حيث ارتفعت بنسبة 12٪ خلال 24 ساعة الماضية، متجاوزة حاجز 0.16 دولار.

كما سجلت عملات أخرى مثل AVAX وADA وMATIC مكاسب ملحوظة.

على الرغم من هذه التحركات الفردية، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنحو 40 مليار دولار خلال الليل، لتصل إلى مستوى 2.2 تريليون دولار.

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