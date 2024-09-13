استعد لأكبر حدث في عالم الألعاب والعملات الرقمية: ايردروب عملة HMSTR على منصة بيتجيت

إذا كنت من عشاق الألعاب والعملات الرقمية، فعليك تحديد موعد 26 سبتمبر 2024 في تقويمك، حيث سيتم إطلاق Hamster Kombat (HMSTR) ايردروب ليقدم لك مكافآت حقيقية مباشرة في محفظتك.

هذه اللعبة الفيروسية على تيليغرام، التي اجتذبت ملايين اللاعبين، تستعد لنقل تجربتها إلى مستوى جديد مع إطلاق عملة HMSTR ولا ترغب في تفويت الفرصة!

ما هو Hamster Kombat؟

Hamster Kombat هي لعبة تلعب لتكسب (P2E) عبر تيليجرام، تم إطلاقها في مارس 2024 على شبكة The Open Network (TON).

في هذه اللعبة، يلعب اللاعبون دور مدير تنفيذي لـ “منصة تداول عملات رقمية” خيالية.

من خلال النقر على شخصية الهامستر، يكسب اللاعبون عملات داخل اللعبة تُستخدم لترقية المنصة بميزات جديدة مثل التراخيص وأزواج التداول، مما يزيد من الدخل السلبي على المدى الطويل.

في سبتمبر 2024، حطمت Hamster Kombat الأرقام القياسية بعدد مستخدمين تجاوز 300 مليون، مما يجعلها أسرع مجتمع ألعاب نموا في العالم!

كيف تلعب Hamster Kombat؟

1. إعداد تيليجرام

أولا، تأكد من تنزيل تطبيق تيليجرام على هاتفك أو حاسوبك.

2. الوصول إلى بوت Hamster Kombat

ابحث عن “@hamster_kombat_bot” على تيليجرام وابدأ اللعبة من خلال النقر على “Start”.

3. النقر لكسب العملات

كل نقرة على الهامستر الخاص بك تكسبك عملات داخل اللعبة.

كلما زاد عدد النقرات، زادت العملات التي يمكنك استخدامها لترقية منصة التداول الخاصة بك.

4. ترقية منصة التداول

استخدم العملات لترقية المنصة من خلال إضافة أزواج تداول جديدة أو تراخيص، مما يزيد من دخلك السلبي حتى أثناء عدم نشاطك.

5. المهام اليومية

أكمل التحديات اليومية لزيادة أرباحك، مثل الـ Daily Combo وDaily Cipher، لتحصل على ملايين العملات الإضافية.

6. دعوة الأصدقاء

استفد من نظام الإحالات، حيث تكسب المزيد من العملات عند دعوة أصدقائك، خصوصا إذا كانوا مستخدمي تيليجرام بريميوم.

ايردروب Hamster Kombat:

الايردروب هو أسلوب تستخدمه مشاريع البلوكشين لتوزيع العملات الرقمية مجانا على المستخدمين لزيادة الوعي أو مكافأة المستخدمين النشطين.

Hamster Kombat يسمح للاعبين بتحويل أرباحهم داخل اللعبة إلى عملة HMSTR، حيث يعتمد عدد العملات التي ستحصل عليها على نشاطك داخل اللعبة وكمية الدخل السلبي الذي حققته.

كيفية ربط محفظة TON الخاصة بك للاستعداد للايردروب:

لتكون مؤهلا للحصول على عملات HMSTR، يجب ربط محفظة TON الخاصة بك باللعبة.

اتبع هذه الخطوات:

افتح بوت Hamster Kombat على تيليغرام. انتقل إلى علامة التبويب الخاصة بـ Airdrop. اختر مهمتك الأولى، وهي ربط محفظة TON الخاصة بك. اختر نوع المحفظة المناسب، مثل Bitget Wallet. قم بربط محفظتك وتأكد من نجاح العملية عبر الرسالة التأكيدية.

التوقعات لسعر Hamster Kombat (HMSTR)

يتوقع العديد أن تبدأ عملة HMSTR بسعر حوالي 0.01 دولار عند إطلاقها، مع احتمالية ارتفاعها إلى 0.05 دولار بحلول نهاية 2024، نظرا لشعبيتها المتزايدة.

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حان وقت اللعب والربح في عالم العملات الرقمية!