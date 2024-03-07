الارشيف / أخبار مصر

قُدرت بـ 35 مليون جنيه.. ضبط شخص في الجيزة بحوزته عملات أجنبية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالجيزة؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفادت قيام أحد الأشخاص بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بنطاق محافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة "600 ألف دولار أمريكي، 220 ألف ريال سعودي، 30 ألف درهم إماراتي، 16 ألف يورو".

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 35 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا