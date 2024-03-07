قُدرت بـ 35 مليون جنيه.. ضبط شخص في الجيزة بحوزته عملات أجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالجيزة؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفادت قيام أحد الأشخاص بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بنطاق محافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة "600 ألف دولار أمريكي، 220 ألف ريال سعودي، 30 ألف درهم إماراتي، 16 ألف يورو".

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 35 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد