شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان أمام مجلس الأمن: تفجيرات إسرائيل تمثل عقابا جماعيا للشعب والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية اللبناني أمام مجلس الأمن إن تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية في لبنان كان لها تداعيات سلبية ونتج عنها ضحايا مدنيون أبرياء، وتفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية تمثل إبادة وعقابا جماعيا للشعب اللبناني، وحالة طوارئ غير مسبوقة في لبنان ومستشفياته جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني أمام مجلس الأمن التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل فجرت آلاف الأجهزة اللاسلكية في لبنان مما أدى إلى زيادة الهلع بالبلاد، وحالة طوارئ غير مسبوقة في لبنان ومستشفياته جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وتفجير آلاف أجهزة الاتصال عن بعد دون اعتبار من يحملها يعد أسلوبا قتاليا غير مسبوق، وإسرائيل مارست إرهابا واضحا بحق الشعب اللبناني بتفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".



من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، الجمعة، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".

