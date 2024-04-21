عمرو أديب: التزاحم والتصوير أثناء الجنازات صورة مهينة للإعلام المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عبّر الإعلامي عمرو أديب عن استيائه الشديد من سلوكيات بعض الصحفيين خلال جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني، حيث قاموا بمطاردة الفنانين الحاضرين في العزاء لمحاولة إجراء مقابلات معهم، مُتجاهلين حرمة الموت وحزن عائلة الفقيد.

وانتقد أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "mbc مصر"، بشدة هذا السلوك، مُتسائلاً عن الهدف من هذه المقابلات في مثل هذه الظروف المؤلمة، مُؤكداً على أن ذلك لا يُمثل الصحافة الحقيقية بل هو نوع من "الابتزاز" للحصول على مادة صحفية وصورة مهينة للإعلام المصري.

وقال مقدم "الحكاية": أي عزا أو جنازة لفنان أو مشهور؛ هو بيطاردك لغاية الدفن؛ ودي المرحلة المؤلمة القاتلة لأي إنسان؛ هو بيجري وراك لغاية المدفن عايز ينزل معاك لحد تحت يصور أو يشوف.

وأضاف: "بئس الصحافة اللي إحنا وصلنا لها، ما يحدث شيء يحتاج إلى التوقف والتأمل.. دول مش صحفيين دول أرزقجية".

ودعا الإعلامي عمرو أديب؛ المواقع الإلكترونية والصحفيين الشباب إلى مراجعة سلوكياتهم واحترام حرمة الموت، مُذكّراً إياهم بأن هناك طرقًا أخرى لممارسة مهنة الصحافة دون استغلال مشاعر الناس في مثل هذه المواقف.