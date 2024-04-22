عبدالرسول عطاالله يكشف تجربة شبابية عن مشكلات الأسرة بـ"قيم الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان عبدالرسول عطاالله تفاصيل تجربة شبابية جديدة، بالاشتراك مع عدد من خريجي معهد السينما وبعض الممثلين الهواة في مسلسل "قيم الحياة"، الذي يتناول قضايا ومشكلات ألأبناء في الأسر المصرية والمجتمعات العربية.

وأوضح "عطاالله"، أنه يجسد دور الفنان "ياسر" هو شاب يعمل في مصنع صغير به شخصيات مؤثرة في العمل وذات طابع اجتماعي، ويتعرض لمواقف مختلفة مع زملائه فى العمل.

وأشار إلى إن العمل يتناول العديد من القصص الحياتية لبعض العاملين في الهاكر ومدى تأثيرهم على الأفراد وكيف يؤثر ذلك بالسلب على البعض.

واكد عطاالله، أن العمل من بطولة عدد كبير من الممثلين الشباب من خريجي معهد السينما وبعض الممثلين الهواة، لافتًا إلى أن العمل من إخراج وتأليف السيد حمدي.

واختتم: "نتمنى أن نصل للعالمية بهذا العمل، ونشارك من خلاله في عدد من المهرجانات".