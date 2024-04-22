وزارة الشباب: ننتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح لحل إشكالية نادي هيهيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز بشأن تطوير مركز شباب الفواقسة- محافظة الشرقية.

جاء ذلك خلال بحضور الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية ومحمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية،والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية والمهندسة هالة المحروقي رئيس الإدارة الهندسية بشباب الشرقية.

من جانبه عقب الدكتور محمود عبدالعظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ردًا على موضوع طلبات الإحاطة بأنه تم إدراج تطوير مركز شباب الفواقسة بالعام المالى 2024/2025 بعد مراجعة مقايسة اعمال التطوير التي وردت من مديرية الشباب والرياضة بتاريخ 12/4/2024.

وبناء على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بناء على رد الجهه الإدارية سرعة انهاء تطوير مركز شباب الفواقسة خلال العام المالى القادم 2024/2025.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدمة من النائب/ حاتم عبد العزيز، بشأن تنجيل الملاعب بنادي هيهيا الرياضي بمركز ومدينة هيهيا- محافظة الشرقية.

عقب الدكتور/ محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ردًا على موضوع طلبات الإحاطة بأنه تم موافقة الدكتور وزير الشباب والرياضة على الارتباط بمبلغ 1387000 جنيه وتم اسناد الاعمال لجهة تنفيذية وجاري تنفيذ الاعمال بالملعب وجاري صرف مستخلص واحد، وسيتم فرش النجيل الخاص بالملعب خلال أسبوعين من تاريخه.

وبشأن استغلال قطعة الأرض التي تم تخصيصها للنادي والبدء في الإنشاءات الخاصة به فهذا يعتبر شأن داخلي للنادي ومديرية الشباب والرياضة في انتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وذلك للبدء في تنفيذ الانشاءات المطلوبة.