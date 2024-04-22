"اتصالات النواب": مشروعات النفع العام فوق كل أعتبار ومصلحة المواطن أولوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروعات النفع العام فوق كل أعتبار ومصلحة المواطن أولويه لدى النواب، وكل ذلك ياتي في إطار تنفيذ استراتيجية الرئيس السيسي في بناء دولة ديمقراطية حديثة، والطلبات الخاصة بتخصيص قطع أراضي لإقامة مكاتب بريد تتم الموافقه عليها فوراً، طالما توافرت بها كافة الشروط مع عدم الإخلال بخطوط التنظيم.

وأعلن "بدوي"، خلال اجتماع اللجنه اليوم المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تطوير مكاتب البريد وتأخر بعضها، وفي مقدمتها الطلب المقدم بشأن ضرورة استلام مبنى مكتب بريد كفر عزب غنيم التابعة لكفر شكر ومبنى مكتب بريد منية السباع مركز بنها بمحافظة القليوبية، وبناء مكتب بريد مرصفا مركز بنها بمحافظة القليوبية، وتخصيص قطعة أرض بقرية سندنهور مركز بنها بمحافظة القليوبية، والمقدم من النائب علي أحمد العساس، بشأن التأخير في افتتاح مكتب بريد قرية حجاجة مركز فارسكور وغيرها، عن تشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع بناء علي الموافقه الامنيه الواردة في موضوع طلب الإحاطة ، ومؤكداً علي ضرورة إقامة هذا المكتب لاحتياج الاهالي الي انشاء مكتب البريد لخدمة المواطنين في محافظة القليوبية.

وفيما يخص التأخير في افتتاح مكتب بريد قرية حجاجة مركز فارسكور وغيرها أكد بدوي على توصية اللجنه والتي جاءت بأنه حفاظا على المال العام ولخدمة الناس لأهالي منطقه حجاجه بمحافظة دمياط وخدمه العزب المجاوره، واستعداد البريد لإنشاء مكتب بريد بمركز شروق، يتم تعديل العقد وزيادة الايجار من ثلاثة سنوات إلى 9 سنوات قابله للتجديد.

وهاجم النائب جمال فؤاد عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، هيئة البريد للتأخر في الانتهاء من مكاتب البريد بكفر عزب غنيم التابع لكفر شكر ومبنى بريد منية السبع بمحافظة القليوبية، مؤكدًا أن هيئة البريد تتهرب من المسئوليه خاصة أن مرفق البريد يخدم الأسر وكبار السن ولابد من النظر إلى الأسر البسيطه التي تستخدم خدمات البريد.

ورد الدكتور عبدة علوان نائب رئيس هيئة البريد ومدير المناطق بالجمهورية، بإن الهيئة القوميه للبريد انشأت مؤخرًا ٧٥٠ مكتب بريد وأنه منذ 2012 لم نعين أحد ترشيدا للإنفاق، وبنخدم المواطنين بعنينا ولكن إنشاء مكاتب البريد لها معايير خاصة بالمسافه وضرورة حضور موافقة من الأمن وخاصة تامين المدخل وهل لهذا المكتب له ظهير زراعي او ظهير صحراوي، ومن ثم الموافقه الأمنية هي الفيصل.