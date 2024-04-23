هيئة الدواء تعلن إدراج أدوية جديدة لجدول المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 90، الصادر في 22 أبريل 2024، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 153 لسنة 2024، بشأن إضافة 3 مواد الخاصة بالأمراض النفسية ولعلاج حالات الإدمان على الكحول والمخدرات من جدول المواد المخدرة، وحذف مادة كحولية من جدول المواد المخدرة.

وينص قرار هيئة الدواء المصرية في مادته الأولى على أن "تضاف مادة (حمض جاما-هيدروكسى بيوتيرك) ونظائرها واستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريوأيسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت، إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023"

كما تضاف المواد (جاما - بيوتيرولاكتون، و4-1 بيوتانديول) ونظائرها وإستراتها وإيثراتها، وأملاح جميع ما سبق، إلى القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ـ والمستبدل بموجب القرار رقم (600) لسنة 2023.

وتحذف مادة (حمض جاما - هيدروكسى بيوتيرك أسيد) وأمالحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها، وأملاح جميع ما سبق، من القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023.