"التموين" تُحذر أصحاب المخابز السياحية من عدم الالتزام بالأسعار الجديدة -( فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت هالة غريب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة ، أنه يتم إلزام أصحاب المخابز السياحية والافرنجية بتوجيه وزير التموين بإنتاج الخبز السياحي و الفينو.

وأضافت "غريب"، تم أيضا التبيه على أصحاب المخابز أنه في حالة وجود أي مخالفة سيتم توقيع عقوبة عليها طبقا للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته، وفي حالة وجود مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.

من جانبه قال خالد صبري المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أن جميع المخابز السياحية والافرنجية على مستوي الجمهورية بدأت في انتاج الخبز السياحي والفينو بالاوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف أنه تم عقد اجتماعات مع كافة منتسبي الشعبة العامة في محافظات الجمهورية بهدف التأكيد على انخفاض أسعار طن الدقيق الفاخر والسياحي مما يستدعي خفض سعر بيع الخبز الحر في السوق المحلية.

وناشد المتحدث الرسمي بإسم الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية جميع أصحاب المخابز السياحي والافرنجي الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة التموين.

وأوضح خالد صبري المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للمخابز بإتحاد الغرف التجارية أن المطاحن قامت بتخفيض سعر طن الدقيق السياحي ليتراوح حاليا من 15 الي ل 16 الف جنيها، بينما طن الدقيق الفاخر الخاص بالفينو يبدأ من 16 إلى 24 ألف جنيها.